سباق «الأمن والأمان» يدشّن النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية

تحت رعاية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، تنطلق اليوم، النسخة العاشرة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين الرجال تحت شعار «الأمن والأمان»، والذي يمتد لمسافة 158 كلم، حيث ستكون الانطلاقة من أكاديمية شرطة دبي وصولاً إلى محمية المرموم في سيح السلم.

وشهد السباق إقبالاً كبيراً على التسجيل، نظراً للمكانة التي باتت تتمتع بها البطولة كأكبر الفعاليات الرياضية من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وأكد المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، عمير بن جمعة الفلاسي، أن اختيار هذا المسار يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي انطلقت منها مبادرة بطولة السلم للدراجات الهوائية للاحتفاء بالمؤسسات الوطنية والمعالم الحضارية والتراثية البارزة في دبي، حيث يتم تصميم المسارات لإتاحة الفرصة للدراجين للمرور بمختلف المناطق في دبي، وقد سبق أن تم التعاون مع مؤسسات وطنية بارزة في مقدمتها ديوان سمو حاكم دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، إلى جانب السباق الخاص بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020 دبي، والمسارات التي امتدت لتقطع قلب دبي وصولاً إلى منطقة حتّا أيضاً، فيما يكون الختام لسباق الأمن والأمان بعد الانطلاق من أكاديمية شرطة دبي، والتتويج في محمية المرموم في سيح السلم الوجهة الأبرز لمحبي ممارسة الرياضة وتحديداً الدراجات الهوائية.

وأشار الفلاسي إلى أن سباق الهواة الإماراتيين الرجال يتميز بارتفاع مستوياته سنوياً، وقوة المنافسة النابعة مع حرص جميع المشاركين على الصعود على منصة التتويج، وهو ما يؤكد أهداف بطولة السلم، التي تسعى إلى تحفيز الجميع على ممارسة هذا النوع من الرياضات التي تعزز تبنّي النشاط البدني كأسلوب حياة أكثر صحة وسعادة، وأن تسهم هذه المنافسات في جذب المزيد من الممارسين لرياضة الدراجات الهوائية من المجتمع.

وتُقام النسخة الحالية للبطولة تحت شعار عشر سنوات من الإنجازات والنجاح، إذ تحتفي هذا العام بمرور عقد على إطلاق البطولة التي أصبحت علامة مضيئة على خارطة الفعاليات الرياضية المجتمعية، ووجهة للباحثين عن التفوق والإبداع في رياضة الدراجات الهوائية، إلى جانب إسهاماتها في إبراز معالم دبي أمام العالم.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا، إقامة 4 سباقات رئيسة في الدورة العاشرة، حيث يتواصل حالياً التسجيل في سباق النخبة الذي يحمل شعار «سباق ديوان سمو حاكم دبي» والمقرر إقامته في 18 يناير المقبل، ولمسافة 200 كلم، بحيث تكون الانطلاقة للعام الثاني على التوالي من ديوان سمو حاكم دبي وصولاً إلى محمية المرموم في سيح السلم، كما تضم النسخة العاشرة سباق السيدات في 25 من الشهر نفسه، والختام مع السباق الصحراوي في الأول من فبراير 2026.

التسجيل في مسابقة التصوير

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للعام الثاني على التوالي في مسابقة التصوير التي يتم تنظيمها بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، وذلك في ضوء النجاح الكبير والإقبال الذي شهدته في النسخة الماضية، وتعد الجائزة مبادرة لتحفيز المصورين المبدعين للمشاركة في توثيق هذه البطولة الرائدة من نوعها في السباقات المجتمعية، والتقاط صور تعكس جمالية دبي وقوة المنافسات.

الشركاء الاستراتيجيون

يُذكر أن البطولة تُقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم: شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، و«دبي فيلم».