كأس مجلس التعاون الخليجي لسباق الخيل تنطلق اليوم في الشارقة

تنطلق اليوم، على أرض مضمار الشارقة لونجين، فعاليات النسخة الثامنة من سباق كأس مجلس التعاون الخليجي للموسم 2025-2026، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل بمشاركة نخبة من الخيول العربية، من كل من الإمارات وسلطنة عمان وقطر.

ورحب الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالمشاركين من الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن هذه المشاركات تدل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا السباق في المنطقة، كونه يجمع بين أفضل الخيول العربية الأصيلة، ويعزز في الوقت ذاته عرى الأخوة والتلاحم بين الأشقاء في المنطقة.

وقال إن الهدف من استمرار تنظيم هذا الحدث هو تعزيز مكانة الإنتاج المحلي للخيول العربية الأصيلة في دول مجلس التعاون، وتخصيص السباق في أجندة سباقات المضمار بالنادي ليمثل سنوياً محطة لنخبة الخيول العربية الأصيلة المنتجة خليجياً.

من جانبه، أكد المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق سلطان اليحيائي، أن السباق بات أحد أهم المحطات التي تجمع الإخوة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتاً إلى المشاركات القوية فيه؛ والتي تشمل الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، وبمجموع 87 جواداً مع وجود 11 جواداً على الاحتياط، تتنافس على جوائز نقدية تبلغ 400 ألف درهم.

ويتألف السباق من 6 أشواط للمسافات والمستويات المختلفة.