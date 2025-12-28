نهائي مبكر بين «الأفيال» و«الأسود غير المروضة» في كأس إفريقيا

بصفته نهائياً مبكراً بين قطبين من أقطاب القارة السمراء، يترقب جمهور كرة القدم في مراكش مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين كوت ديفوار (الأفيال) والكاميرون (الأسود غير المروضة)، اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وتكتسب هذه المباراة طابعاً مصيرياً، كونها تجمع بين منتخب الأفيال، حامل اللقب الطامح لتأكيد جدارته، ومنتخب «الأسود غير المروضة» الذي يسعى لاستعادة بريقه التاريخي بلقب سادس.

ويمتلك المنتخبان ثلاث نقاط في رصيدهما، ما يعني أن الفائز في هذا الصدام سيضمن رسمياً مكاناً في دور الـ16، ويقطع خطوة واسعة نحو تصدر المجموعة وتجنب المواجهات المعقدة في الأدوار الإقصائية.

وبدأ المنتخب الإيفواري رحلة الدفاع عن لقبه بهدوء وثقة، محققاً فوزاً استراتيجياً على موزمبيق بهدف وقّعه الموهوب أماد ديالو، نجم مانشستر يونايتد، الذي أثبت أنه بات ركيزة أساسية في هجوم «الأفيال».

على الجانب الآخر، تدخل الكاميرون اللقاء وهي تدرك أن تجاوز كوت ديفوار يتطلب انضباطاً تكتيكياً استثنائياً؛ فالفريق الذي يقوده ديفيد باجو نجح في كسب الرهان الأول أمام الغابون بهدف تاريخي للمهاجم كارل إيتا إيونغ، والذي صُنف كثاني أسرع هدف في تاريخ الكاميرون في نهائيات أمم إفريقيا.

من جانبه، يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، في مواجهة قد تحسم صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16.

وتشهد المجموعة الخامسة تنافساً شديداً بين المنتخبين بعد الجولة الأولى، حيث حقق الجزائر فوزاً كبيراً على السودان بثلاثية نظيفة، بفضل تألق قائد الفريق رياض محرز الذي سجل هدفين، كما فاز منتخب بوركينا فاسو في افتتاح مبارياته بنتيجة 2-1 على غينيا الاستوائية.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة، لأنها قد تحسم أول المتأهلين منها لدور الـ16 وصدارة المجموعة مبكراً، إذ إن الفريق الفائز سيصل إلى 6 نقاط، ويضمن التأهل رسمياً إلى دور الـ16 بشرط انتهاء مباراة السودان وغينيا الاستوائية، التي تقام في اليوم نفسه، بالتعادل.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام بوركينا فاسو، وكلاهما برصيد 3 نقاط، بينما لايزال كل من السودان وغينيا الاستوائية بلا رصيد.