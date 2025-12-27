ماجد راشد: الفوز بالسوبر حافز معنوي كبير للاعبي الشارقة

أكد لاعب الشارقة، ماجد راشد، أن الفوز بلقب كأس السوبر على حساب فريق شباب الأهلي يمثل حافزًا معنويًا ونفسيًا كبيرًا للاعبين، ويسهم في دخول المباريات المقبلة بثقة عالية من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات.

واعتبر ماجد راشد أن التتويج بلقب السوبر يشكل بداية انطلاقة جديدة للفريق الشرقاوي، مشيرًا إلى أن هذا اللقب يُعد هدية لجماهير نادي الشارقة.

وقال ماجد راشد في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «بالنسبة لنا، كان الفوز وحصد اللقب هو الأهم، وأنا كلاعب جاهز للمشاركة في أي مركز يحدده مدرب الفريق».

وأهدى ماجد راشد الفوز بلقب البطولة إلى جماهير الشارقة، وإدارة النادي، والجهازين الفني والإداري، معربًا عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز والتتويج باللقب.