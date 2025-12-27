مورايس: لقب السوبر مجرد بداية لعمل كبير مع الشارقة

أعرب مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، عن سعادته الكبيرة بقيادة فريقه للتتويج بلقب كأس السوبر، في أول ظهور له مع الفريق، عقب الفوز على شباب الأهلي، مؤكدًا أهمية مواصلة السير في طريق الانتصارات.

ووصف مورايس المباراة بأنها كانت جيدة جدًا من جانب الفريقين، مشددًا على أن هذا اللقب يمثل مجرد بداية فقط، وأن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل داخل نادي الشارقة.

وقال مورايس في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «بالنسبة لي، كان شعورًا جميلًا أن أتوّج بلقب كأس السوبر في بداية مشواري مع هذا النادي، بعد تولي المهمة مؤخرًا».

وأكد مدرب الشارقة أن الهدف الدائم يتمثل في رؤية الفريق يحقق الفوز في كل مباراة يخوضها، مشيرًا إلى أن الطموح لا يتوقف عند لقب واحد.

ووصف مورايس قراره بإشراك اللاعب عثمان كامارا، الذي سجل هدف الفوز الحاسم، بأنه كان لحظة فارقة للفريق وللاعب، وكذلك له كمدرب، لما لها من تأثير إيجابي على نتيجة المباراة.