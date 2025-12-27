حمدان بن محمد: دبي تؤمن بالدور الإيجابي للرياضة في صُنع مستقبل أفضل للعالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تؤمن بالدور الإيجابي للرياضة في صُنع مستقبل أفضل للعالم، وتدعم جميع الرؤى والمبادرات والجهود الرياضية العالمية الرامية إلى تعزيز الإسهام المؤثر والفعّال للرياضة في مسيرة التطوّر العالمية سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.

وقال سموّه: "دبي ترحّب بالضيوف والمشاركين في (القمة العالمية للرياضة) من نخبة قيادات الرياضة العالمية ورؤساء الاتحادات والمنظمات الرياضية ومُلّاك ورؤساء الأندية والمستثمرين وصُنّاع القرار ونجوم مختلف الرياضات الذين سيجتمعون على مدار يومين لبحث واقع ومستقبل الرياضة العالمية وتعزيز دورها في تنمية المجتمعات وتمكين أفرادها".

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تنطلق هذه القمة الرياضية الأولى من نوعها من دولة الإمارات إلى العالم لتجمع نخبة القيادات الرياضية والمختصين وأصحاب التجارب القيادية والاحترافية الناجحة في جميع مجالات العمل الرياضي من مختلف دول العالم في لقاء سنوي يُقام في دبي، ويمثل منصة عالمية للتحاور وبحث سبل تطوير الرياضة وتشكيل ملامح مستقبلها عبر مبادرات وتشريعات واتفاقيات استراتيجية فعّالة".

وختم سموّه: "نهدف من خلال هذه القمة إلى توحّيد الجهود ووضع الأسس لتعزيز دور الرياضة في تمكين المجتمعات وإلهام الأجيال واستقطاب وتطوير الموهوبين، وذلك في إطار حرصنا الدائم على إطلاق المبادرات وتحفيز الجهود وجمع العالم في دبي لتعزيز التعاون الدولي من أجل صُنع مستقبل مزدهر للجميع".

وتنعقد "القمة العالمية للرياضة" بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وينظّمها مجلس دبي الرياضي، يوميّ 29 و30 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا بدبي، تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة"، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من رموز وقادة ونجوم وأساطير الرياضة العالمية، بينما يأتي تنظيم القمة منسجماً مع مستهدفات خطة دبي الرياضية 2033، فيما يتعلّق بدعم تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية على أرض الإمارة لتكون من أهم الوجهات العالمية في المجال الرياضي.

وستشهد القمة تكريم الفائزين بالدورة الثالثة عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، الأكبر من نوعها من حيث قيمة جوائزها وتعدد فئاتها، لتسليط الضوء على إنجازات شخصيات قيادية ومسؤولين وأبطال رياضيين إماراتيين وعرب ومن مختلف دول العالم، وكذلك مؤسسات رياضية عربية وعالمية حققت إنجازات عالمية كبيرة، ونجوم رياضيين يواصلون التألق في البطولات ويسيطرون على منصات التتويج فيها، وآخرين ودَّعوا الملاعب والصالات لكنهم تركوا بصمةً خالدةً في سجلات الرياضة العالمية، وأصبحوا مصدراً لإلهام أجيال عديدة من الرياضيين الموهوبين في مختلف دول العالم.

ويتواصل توافد المشاركين والمتحدثين وضيوف القمة العالمية للرياضة، وفي مقدمتهم جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، ونجوم مختلف الرياضات، فيما بدأ الضيوف في المشاركة في الفعاليات الترفيهية والرياضية التي اعتمدتها اللجنة المنظمة والتي من بينها منافسات رياضية متنوعة مثل رياضة البادل التي يمارسها معظم اللاعبين والنجوم من مختلف الرياضات، علاوة على مجموعة من الفعاليات الترفيهية الرياضية والعائلية المتنوعة.

واعتمدت اللجنة المنظمة للقمة فعاليات يوم الأحد 28 ديسمبر يوماً تمهيدياً للقمة، إذ سيكون فرصة للضيوف للقاء فيما بينهم، كذلك للتعرّف بشكل أكبر على مختلف المنشآت الرياضية والسياحية عالمية المستوى في دبي، قبل بدء الفعاليات الرسمية للقمة التي تستمر على مدار يومي 29 و30 ديسمبر . كما أعدت اللجنة المنظمة للحدث برنامجاً للنجوم الذين قرروا الاحتفال بمقدم العام الجديد في دبي مع عائلاتهم وأصدقاءهم.

و تضم أجندة اليوم الأول للقمة جلسات حوارية وكلمات مُلهِمة بمشاركة عدد من القيادات الرياضية والنجوم، حيث ستكون البداية بكلمة مجلس دبي الرياضي ويلقيها سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس المجلس، تليها كلمة الاتحاد الدولي لكرة القدم ويلقيها جياني انفانتينو، رئيس "الفيفا" وعنوانها "الـ 90 دقيقة القادمة".

ويتصدّر قائمة الشخصيات الرياضية البارزة المشاركة في القمة كلٌ من: الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، ونجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والنجم العالمي حبيب نورماغاميدوف، وبطلتا التنس التونسية أنس جابر والاسبانية باولا بادوسا، وسعادة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وبيتر كراوتش مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا سابقاً، وأسطورة الملاكمة العالمية الفلبيني ماني باكياو، والملاكم السابق أوليكساندر أوسيك، وأسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية رونالدو نازاريو، الفائز بكأس العالم مرتين، وأسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني، والعديد غيرهم من أهم رموز الرياضة العالمية.