الشارقة بطلاً لكأس السوبر

تُوج الشارقة بلقب السوبر، للمرة الثالثة في تاريخه على حساب شباب الأهلي الذي فاز عليه 3-2 في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في دبي، يوم السبت.

ونجح الملك بقيادة مدربه الجديد، البرتغالي، خوسيه مورايس، في كسر عُقدة شباب الأهلي، بعدما كان قد سبق خسر أمامه في ثلاث مناسبات سابقة من أصل سبع لقاءات جمعت الفريقين في بطولات محلية وقارية، خلال عام 2025.

ودخل شباب الأهلي المواجهة بأفضل سيناريو ممكن، بعدما حصل على ركلة جزاء مبكرة إثر خطأ مشترك من خالد الظنحاني وتشو يو مين، تسبب في سقوط لابا داخل منطقة الجزاء، تولى فيديريكو كارتابيا تنفيذها بنجاح، مانحاً فريقه التقدم بهدف مبكر.

وسجّل «كارتابيا» هدفه في الدقيقة الثانية و25 ثانية ليحطم رقم لاعب العين الأسبق، إيمانويل إيمينيكي، الذي كان صاحب أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس السوبر، والمسجل في الدقيقة الثانية و53 ثانية خلال مواجهة فريقه أمام النصر في عام 2015.

ولم يتأخر الشارقة في العودة إلى أجواء اللقاء، بعدما أدرك التعادل من ركلة جزاء احتُسبت عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو «فار» ونفذها كايو لوكاس على يسار الحارس «26».

وبعدها بثلاث دقائق استثمر الشارقة تفوقه وخطف هدف التقدم عن طريق لوان بيريرا، مستفيداً من تمريرة متقنة قدمها كايو لوكاس، اخترقت دفاع شباب الأهلي.

وظلت الإثارة حاضرة على أرضية الملعب، لينجح شباب الأهلي في الرد سريعاً وإدراك التعادل عن طريق برينو كاسكاردو، الذي تابع كرة برونو سيزار وأودعها المرمى في الشباك «37».

ومع أول لمسه بعد نزوله استغل البديل عثمان كامارا هفوة قاتلة من حارس شباب الأهلي، حمد المقبالي بخروج خاطئ من مرماه ليُسجل هدف الفوز «78».

واضطر الشارقة إلى استكمال اللقاء منذ الدقيقة 84 بـ10 لاعبين بعد طرد قائدة شاهين عبد الرحمن، اثر حصوله على بطاقتين صفراويتين.

وسبق أن التقى الفريقان في ثلاث مناسبات سابقة ضمن نهائيات كأس السوبر، حيث حقق الشارقة لقب النسخة موسم 2019-2020 عبر ضربات الترجيح، فيما نجح شباب الأهلي في الفوز بالنسختين 2020-2021 و2023-2024 بنتيجتي 1-0 و6-2 على التوالي.