لاعب شباب الأهلي كارتابيا يدخل تاريخ نهائيات السوبر الإماراتي

دخل فيديريكو كارتابيا نجم شباب الأهلي التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن سجّل أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس السوبر الإماراتي.

وجاء الهدف بعد دقيقتين و25 ثانية من انطلاق المباراة، عدما حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء مبكرة إثر خطأ مشترك من خالد الظنحاني وتشو يو مين تسبب في سقوط لابا داخل منطقة الجزاء، لينجح كارتابيا في ترجمتها بنجاح مانحاً فريقه التقدم المبكر.

وبذلك، حطم كارتابيا رقم لاعب العين الاسبق إيمانويل إيمينيكي، الذي كان يحمل لقب أسرع هدف في تاريخ نهائيات السوبر، والمسجل بعد انطلاق المباراة بدقيقتين و53 ثانية خلال مواجهة فريقه أمام النصر عام 2015.