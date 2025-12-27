مالودا: الإمارات بيئة مثالية لصناعة كرة القدم

أعرب النجم الفرنسي السابق فلوران مالودا عن سعادته الكبيرة بتواجده في دولة الإمارات، مؤكداً حماسه لمتابعة نهائي كأس عمار للسوبر الذي يجمع الشارقة بشباب الأهلي، في مواجهة وصفها بالمفتوحة على جميع الاحتمالات.

وقال مالودا في تصريحات صحافية قبل انطلاقة مباراة السوبر بين شباب الأهلي والشارقة: «سعيد جداً بوجودي هنا، وأشكر القائمين على الاستضافة، أنا متحمس لمتابعة نهائي كأس السوبر، فهو حدث كروي مهم ويحمل الكثير من الإثارة».

وتحدث مالودا عن تجربته المعيشية في الإمارات، حيث يقيم في دبي منذ قرابة خمس سنوات، مشيراً إلى أن الاستقرار والأمان كانا من أبرز العوامل التي جعلته يشعر بالراحة هو وعائلته.

وأضاف: «حظينا بترحيب كبير منذ اليوم الأول، ونقدّر كثيراً ما تقدمه دولة الإمارات من فرص حقيقية، ليس فقط على مستوى الحياة، بل أيضاً في المجال الرياضي. هناك رؤية واضحة لدعم الرياضة بمختلف أشكالها، والبيئة العامة هنا مشجعة على العمل والتطور».

وعن نهائي كأس عمار للسوبر بين الشارقة وشباب الأهلي قال: «أنا متحمس لرؤية الشارقة تحت قيادة مدربه الجديد، خاصة أنه تولى المهمة مؤخراً، في حين أن شباب الأهلي كان الفريق الأبرز خلال الموسم الماضي، لكن في النهائيات، لا توجد حسابات مسبقة، وكل شيء يبقى وارداً».



وأضاف: «أتمنى أن نشاهد مباراة هجومية ممتعة، مليئة بالأهداف، تليق باسم الفريقين وقيمة البطولة».

كما تطرق مالودا إلى تقييمه لمستوى الكرة الإماراتية بشكل عام، مؤكداً متابعته لها على مستوى الأندية، وكذلك الفئات السنية والأكاديميات.

وقال: «أهتم كثيراً بكرة القدم الإماراتية، وأتابعها على مستوى الاحتراف والقاعدة، المنافسة بين الأندية قوية، وقد شاهدنا سيطرة لأندية مختلفة عبر السنوات الأخيرة، مثلا العين نال لقب دوري أبطال آسيا مع كريسبو، ثم تغيّر المشهد بتتويج شباب الأهلي والوصل على مستوى المنافسات المحلية».

وأوضح: «من الصعب على أي فريق أن يفرض هيمنته لسنوات طويلة، لكن الأهم أن هناك مواهب حقيقية، وأتمنى أن يتطور المستوى أكثر حتى ينعكس ذلك إيجاباً على المنتخب الوطني».

وفيما يتعلق بمستقبله التدريبي، كشف مالودا عن طموحه لخوض هذه التجربة، قائلاً: «لا أعلم متى ستكون الخطوة المقبلة، لكنني أستعد لها بجدية، أنهيت دورات الإدارة مع اتحاد الكرة، وبدأت حالياً العمل على الرخصة الاحترافية، وأنتظر الفرصة الأولى المناسبة».

وأضاف: «كرة القدم في الإمارات جذابة وتُقدَّم بمستوى عالٍ، والفرص متاحة، وهذا ما يجعلها بيئة مثالية للعمل مستقبلاً».