النصر يعلن إصابة غوستافو أليكس بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي النصر، اليوم، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إصابة لاعبه غوستافو أليكس بقطع في الرباط الصليبي.

وأورد في بيان، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الفريق الأول غوستافو أليكس، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة النصر والبطائح ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وبحسب البيان، فقد تقرر سفر اللاعب إلى مدينة بورتو البرتغالية للخضوع لعملية جراحية ضمن البرنامج العلاجي المعتمد من الجهاز الطبي.