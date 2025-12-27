«نسور قرطاج» تصطدم بقوة نيجيريا في مباراة التأهل المبكر

فرضت الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا الـ35 في المغرب صراعاً مبكراً على الصدارة والتأهل إلى ثمن النهائي، بعد فوز المنتخبات المرشحة في الجولة الأولى.

وتتصدر المواجهات الحاسمة اليوم، مباراة المنتخب التونسي مع نيجيريا (الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات) في فاس ضمن المجموعة الثالثة، والسنغال مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (الساعة السابعة مساء) في طنجة ضمن المجموعة الرابعة، في محاولة لحسم التأهل مبكراً وتجنب الحسابات المعقدة في الجولة الأخيرة.

ويأمل المنتخب التونسي، الباحث عن لقبه الثاني بعد 2004، في تأكيد بدايته القوية بالفوز على أوغندا (3-1) في الجولة الأولى، بقيادة مهاجمه إلياس العاشوري. ويطمح نسور قرطاج لتكرار سيناريو نسخة 2022 حين تغلبوا على نيجيريا في ثمن النهائي.

من جهتها، تعتمد نيجيريا على ثنائيها الهجومي، فيكتور أوسيمهن لاعب غلطة سراي وأديمولا لوكمان جناح أتالانتا، لتعويض خسارتها السابقة في البطولة وفتح الطريق نحو المنافسة على اللقب.

وفي المجموعة الرابعة، تواجه السنغال، بطلة 2022، اختباراً قوياً أمام الكونغو الديمقراطية، رابعة النسخة الماضية، بعد فوزها الأول على بوتسوانا (3-0). ويأمل مدرب السنغال باب ثياو في الحفاظ على الانضباط والاستفادة من جميع اللاعبين لمواجهة منتخب الكونغو القوي، الذي أظهر مستوى جيداً على الرغم من فوزه الصعب على بنين (1-0).

يُذكر أن نظام البطولة يسمح بتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إلى الدور ثمن النهائي.