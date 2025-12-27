مستقبل عصام فايز مع عجمان «غامض».. والإدارة ترحب بأي عرض «رسمي»

كشفت مصادر مطلعة أن وكيل أعمال لاعب نادي عجمان، عصام فايز، أجرى اتصالات ومفاوضات أولية مع مسؤولين في نادي العين، لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وعلى الرغم من تداول أنباء قوية في الأوساط الرياضية عن رحيل اللاعب الدولي إلى نادٍ آخر، التزم عصام فايز الصمت حيال تفاصيل ما جرى بين وكيله وإدارة العين، مؤكداً أنه لم يُبلّغ بأي مستجدات رسمية حتى الآن، وقال اللاعب في تصريح مقتضب لـ«الإمارات اليوم»: «لاأزال لاعباً في صفوف عجمان، ولا أعلم ما سيحمله الغد».

ومن جهته، قال مسؤول في نادي عجمان، فضّل عدم الكشف عن اسمه: «حتى هذه اللحظة، لم نتلقَّ أي خطاب رسمي أو عرض مكتوب بخصوص انتقال عصام فايز، سواء من العين أو من أي نادٍ آخر»، موضحاً أن «إدارة عجمان لا تُغلق باب التفاوض مبدئياً بشأن انتقال أي لاعب، شريطة أن تكون الصفقة مجدية فنياً ومادياً للنادي وللاعب على حد سواء»، مشيراً إلى أن «النادي منفتح على أي عرض يحفظ حقوق عجمان، ويخدم مصلحة اللاعب، لكن لا يمكن الحديث عن مفاوضات حقيقية دون وجود عرض رسمي».

وأكد أن «العرض الوحيد الذي وصل إدارة النادي في بداية الموسم الحالي كان من أحد أندية دبي، وتمثّل في مقايضة عصام فايز بلاعبين آخرين، وهو ما قوبل بالرفض من قبل عجمان، الذي فضّل الحصول على مقابل مالي مباشر بدل الدخول في صفقات تبادل لاعبين».

وشدد المصدر ذاته على أن «سياسة النادي قائمة على تسهيل انتقال اللاعبين في حال توافر العرض المناسب»، مستشهداً بتجربة انتقال التونسي فراس بالعربي إلى نادي الشارقة قبل ثلاثة مواسم، رغم ارتباطه بعقد رسمي مع «البرتقالي» آنذاك، وقال: «وافقنا على صفقة بالعربي دون تردد، عندما تم تقدير قيمة اللاعب بالشكل العادل، وهو نهج نلتزمه دائماً».

بدوره، أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، أنه لم يتم الرجوع إليه فنياً بشأن أي عرض يتعلق برحيل عصام فايز، مشيراً إلى أن اللاعب لايزال عنصراً مهماً في منظومة الفريق.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعلم حقيقة ما إذا كان اللاعب يمتلك عروضاً من أندية أخرى. حتى الآن، عصام فايز موجود معنا، والقرار النهائي بشأن بقائه أو رحيله يعود لإدارة النادي».

ويُعد عصام فايز من الأسماء الثابتة في صفوف عجمان خلال السنوات الماضية، إذ انضم إلى الفريق في موسم 2018-2019 لاعباً مقيماً، قبل أن يحصل على الجنسية الإماراتية قبل موسمين، ويبدأ مشواره الدولي مع المنتخب الوطني، إذ خاض معه ثماني مباريات رسمية في تصفيات كأس العالم وبطولة كأس العرب، بمجموع دقائق بلغ 201 دقيقة، حصل خلالها على بطاقة صفراء واحدة، دون تسجيل أو صناعة أهداف.

وعلى صعيد مشاركاته مع عجمان في دوري أدنوك للمحترفين، خاض فايز 127 مباراة، بينها ثلاث مباريات فقط خلال الموسم الحالي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، بإجمالي دقائق لعب وصلت إلى 11841 دقيقة، وسجل أربعة أهداف بقميص «البرتقالي»، إلى جانب حصوله على 24 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، كما شارك اللاعب في 11 مباراة ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين دون أن ينجح في هز الشباك، إضافة إلى 13 مباراة في كأس رئيس الدولة.

