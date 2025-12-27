المنصوري: ثقافة الفوز متجذرة داخل شباب الأهلي

أعرب لاعب شباب الأهلي، محمد المنصوري، عن سعادته بالوجود مع «فرسان دبي» في نهائي كأس السوبر المقرر اليوم أمام الشارقة، مؤكداً أن «ثقافة الفوز متجذرة داخل النادي».

وقال في مؤتمر صحافي: «سعيد للغاية باللعب في نادٍ كبير بحجم شباب الأهلي، نادٍ تعوّد دائماً على المنافسة على البطولات». وأضاف: «المدرب البرتغالي باولو سوزا يعمل معنا يومياً بشكل كبير، وربما لا يدرك الكثيرون حجم الجهد الذي يبذله من أجل تطوير الفريق وإسعاد الجماهير».

وتابع: «نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وكل مباراة نخوضها يكون هدفنا الوحيد هو الفوز والتتويج. نعلم صعوبة النهائي، لكننا سنقاتل داخل الملعب من أجل تحقيق لقب السوبر».