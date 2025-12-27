علي ثاني: الشارقة قادر على التتويج بـ «السوبر» إذا أجاد التفاصيل الصغيرة

أكد اللاعب الدولي السابق رئيس اللجنة الفنية السابق بنادي الشارقة، علي ثاني، أن تفاصيل صغيرة مثل تقليل الأخطاء الدفاعية وحسن استغلال الفرص ستكون العامل الحاسم في مباراة كأس السوبر المرتقبة، اليوم، بين الشارقة وشباب الأهلي.

وقال علي ثاني لـ«الإمارات اليوم»: «إن الشارقة قادر على الفوز في هذه القمة والعودة إلى سكة الانتصارات، شريطة اختيار التشكيلة المناسبة لمثل هذه المباريات الحاسمة»، موضحاً أن «الفريق يضم لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق، إضافة إلى امتلاكه جهازاً فنياً جيداً بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس».

واعتبر أن «الخسارة الأخيرة أمام الهلال السعودي بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا للنخبة لا تعكس مستوى الفريق الحقيقي»، مؤكداً أن «الشارقة قدّم مباراة جيدة، وظهر بشكل إيجابي رغم النتيجة».

وأضاف علي ثاني: «في المباريات الفاصلة تُحسم النتائج عبر الجزئيات الصغيرة وغياب الأخطاء، لذلك يجب أن يكون المدرب ذكياً وحكيماً في إدارة اللقاء، مع التركيز على الصلابة الدفاعية وإشراك اللاعبين القادرين على حسم المباراة، لأن الأهم في مثل هذه المواجهات هو تحقيق النتيجة وليس تقديم أداء جميل فقط».

وأردف: «أثق بفريق الشارقة ثقة كبيرة، ربما لا يتصورها بعضهم، فالفريق يملك لاعبين لديهم جينات الفوز في البطولات والمباريات الحاسمة».

ووصف علي ثاني مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، بأنه مدرب معروف، سبق له تحقيق نتائج مميزة وإحداث نقلة نوعية خلال تجربته مع نادي الوحدة.

وعن نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم الشارقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أوضح علي ثاني: «من واقع خبرتي والفترة التي عملت خلالها رئيساً للجنة الفنية بنادي الشارقة، طالبت بتدعيم الفريق بأربعة لاعبين في مراكز محددة، وقد أثبت الواقع الجاري حاجة الفريق إليها».

وأضاف أن الشارقة بحاجة إلى مدافع في العمق، ولاعب في مركز الظهير، ولاعب ارتكاز بمستوى عالٍ، إضافة إلى جناح سريع، مشيراً إلى أن الفريق يضم لاعباً مميزاً مثل إيغور كوناردو، لكنه يحتاج إلى لاعبين سريعين إلى جانبه في مركز الجناح، فضلاً عن لاعب ارتكاز بمواصفات لاعب الشارقة السابق الأوزبكي شوكوروف.

وأكد علي ثاني أنه «في حال توفير هذه العناصر، فسيكون بإمكان الشارقة العودة بقوة إلى المنافسة على لقب الدوري»، رغم تأخره حالياً إلى المركز الـ11 برصيد سبع نقاط فقط، موضحاً أن «الفريق يحتاج فقط إلى تحقيق الفوز في خمس مباريات ليعود مجدداً إلى دائرة المنافسة».

وشدد علي ثاني على أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد على المهاجم التقليدي بقدر اعتمادها على اللعب الجماعي واستغلال الأجنحة والأطراف.

وختم: «كنموذج للكرة الحديثة، يمكن النظر إلى أسلوب لعب المنتخب الإسباني حالياً، الذي يفرض سيطرته على الكرة العالمية».