مستفيداً من خسارة دبا الحصن.. الفجيرة يهزم الحمرية ويتصدر دوري «الأولى»

حقق فريق الفجيرة فوزا ثمينا على ضيفه الحمرية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى، وسجل هدف اللقاء اللاعب الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقة (62)، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 20 نقطة ويتصدر جدول الترتيب، فيما تراجع الحمرية إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

واستفاد الفجيرة من خسارة المتصدر السابق دبا الحصن على ملعبه أمام العروبة بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد الحمادي في الدقيقتين (35 و71)، ليتراجع دبا الحصن إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة، بينما ارتقى العروبة إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وتعرض حتا لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام ضيفه فريق الاتفاق بهدف نظيف، أحرزه البوسني ألدين توركيس في الدقيقة الأولى من المباراة، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير، فيما تراجع حتا إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى، حقق الذيد فوزًا كبيرًا على مضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، سجل منها اللاعب اللوكسمبورغي لوكاس برودوم ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق (14 و32 و90+4)، وأضاف الغاني باسيرو الحسن الهدف الرابع في الدقيقة (82). وبهذا الفوز، رفع الذيد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، وهو الرصيد ذاته لفريق يونايتد الذي تعادل مع ضيفه مصفوت دون أهداف ليحتل المركز الثالث، بينما بقي مصفوت في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

وتعادل فريق الإمارات على ملعبه مع ضيفه العربي دون أهداف، ليرفع «الصقور» رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد العربي إلى 16 نقطة في المركز السابع.

كما تعادل فريق «مجد» مع ضيفه سيتي بنتيجة (1-1) في المباراة التي أقيمت على استاد طحنون بن محمد بمدينة العين، حيث سجل لأصحاب الأرض الأرجنتيني باتريسيو بورغوس في الدقيقة (58)، فيما أحرز هدف سيتي اللاعب الغاني فايز أحمد. وبهذه النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل رصيد «مجد» إلى 6 نقاط في المركز قبل الأخير.