مورايس: موجود مع الشارقة منذ 10 أيام فقط لكن كرة القدم لا تنتظر

أعرب مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس عن سعادته بخوض نهائي كأس السوبر الإماراتي أمام شباب الأهلي غداً (الساعة 19:45)، مؤكداً أن المباراة تجمع أفضل فريقين في الموسم الماضي.

وقال موراييس في مؤتمر صحافي: «المباراة صعبة ونواجه بطل الدوري، وأعددنا الفريق بطريقة مختلفة. الفريقان يعرفان بعضهما جيدا، والتفاصيل ستكون حاسمة».

وأضاف: «أنا موجود مع الفريق منذ 10 أيام فقط، أحاول التعرف على اللاعبين وبناء الثقة، لكن كرة القدم لا تنتظر الوقت. نبحث الآن عن بطولة».

وتابع: «إذا كان حارس المرمى جاهزا والمهاجمون مستعدين للتسجيل سنحقق اللقب، فهذه هي العقلية المطلوبة للفوز. نحترم شباب الأهلي كثيراً، لكننا نبحث عن التتويج».