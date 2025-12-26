باولو سوزا: جئت إلى شباب الأهلي من أجل الفوز بالألقاب

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا جاهزية فريقه من الناحيتين البدنية والذهنية لخوض المباراة الحاسمة على لقب كأس السوبر الإماراتي غداً (الساعة 19:45) على استاد آل مكتوم في دبي، مشدداً على ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع مباريات النهائيات.

وقال سوزا في مؤتمر صحافي: «نعمل دائمًا على الإعداد النفسي والبدني بالشكل الصحيح، ونعرف جيدا متطلبات المباريات الكبيرة. التركيز يكون على ما يمكننا التحكم فيه داخل الملعب، وهذا هو الأساس في التعامل مع الضغوط».

وأضاف: «مررنا بفترات صعبة هذا الموسم بسبب كثافة المباريات والإصابات والمشاركات الدولية، لكن اللاعبين قدموا مجهودا كبيرا، وأنا فخور بما قدموه، خصوصاً في ظل قلة عدد اللاعبين المحليين مقارنة بالموسم الماضي».

وأشار إلى أن غياب بعض العناصر المؤثرة ومن أهمها المهاجم الإيراني سردار، فرض حلولًا جديدة، قائلًا: «نؤمن بأسلوب اللعب الهجومي لأنه الأكثر صعوبة، لكنه الطريق الأفضل لتطوير اللاعبين وبناء فريق قادر على الفوز».

وختم سوزا: «جئت إلى شباب الأهلي من أجل الفوز بالألقاب، هذه هي عقليتي، ولدينا الجودة والموارد التي تمنحنا فرصة حقيقية للتتويج».