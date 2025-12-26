النمر: مواجهة شباب الأهلي في «السوبر» انطلاقة جديدة للشارقة

أكد عضو شركة كرة القدم في نادي الشارقة، مشرف الفريق الأول عبدالمجيد النمر، أهمية المباراة التي سيخوضها الشارقة، غداً، أمام شباب الأهلي في كأس السوبر، واصفاً المباراة بأنها ستكون «بداية انطلاقة جديدة للشارقة»، مشيراً إلى أنه يأمل اكتمال صفوف الفريق بعودة بعض اللاعبين المصابين، مؤكداً ثقته الكبيرة بلاعبي الفريق لتقديم مباراة قوية، قياساً بالمستوى الفني المتطور الذي ظهر به الفريق في مباراته الأخيرة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، على الرغم من الخسارة بهدف دون مقابل.

وقال النمر لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال بشأن إمكانية فوز الشارقة بلقب السوبر، وتعويض جماهيره عقب تراجع نتائجه في الفترة الماضية: «السوبر بطولة من مباراة واحدة، لذلك فإن حظوظ الفريقين متساوية بنسبة 50% لكل منهما، والفريق الأكثر تحضيراً وتركيزاً سيكون له النصيب الأكبر في الفوز».

ويواصل الشارقة تحضيراته المكثفة، تحت قيادة المدرب البرتغالي خوسيه موريس، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي، إذ يسعى الفريق الشرقاوي خلال المباراة إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الفترة الماضية، إذ كان آخر انتصار حققه الشارقة على فريق الأهلي السعودي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للأندية، بينما كان آخر انتصار حققه الفريق على صعيد المسابقات المحلية أمام الظفرة بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان عبدالمجيد النمر الذي يتولى حالياً أيضاً منصب رئيس اللجنة الفنية بنادي الشارقة، قاد الفريق لتحقيق انتصار مهم على فريق الأهلي السعودي في عقر داره بهدف دون رد، سجله اللاعب عثمان كامارا، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للأندية.

وعما ينقص الشارقة خلال مباراته الأخيرة مع الهلال السعودي التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، قال النمر: «الشارقة قدّم مباراة جيدة أمام الهلال السعودي، لكنه افتقد إلى إنهاء الهجمات، بعدما حصل على فرص عديدة ووصل إلى مرمى الهلال أكثر من مرة دون أن يوفق في التسجيل، وعلى الرغم من أن الهلال خاض المباراة أيضاً في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين، فإنه يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، إذ إن لاعبي الصف الثاني لا يقلون عن الأساسيين».

وأضاف عبدالمجيد النمر الذي عمل مدرباً لفريق الشارقة لفترة مؤقتة، بعد رحيل المدرب الصربي السابق ميلوش: «توليت مهمة تدريب الشارقة لفترة مؤقتة، وقمت بتسليم المدرب الجديد، البرتغالي خوسيه مورايس، جميع الأمور الخاصة بالفريق، لاسيما ما يتعلق باللاعبين وإمكاناتهم».