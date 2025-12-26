اتحاد رفع الأثقال يفوز بعضوية «تنفيذي غرب آسيا»

فاز اتحاد رفع الأثقال الإماراتي، ممثلاً بالمدير التنفيذي محمد النقبي، بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا، خلال الانتخابات التي أقيمت، أول من أمس، على هامش بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، المقامة حالياً في الدوحة، لفئات الناشئين والشباب والكبار. من جهة أخرى، يختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولات الثلاث اليوم بمشاركة كل من علي الحميري «وزن 94 كغم» بفئة الناشئين، وعزالدين الغفير «وزن 102 كغم» ضمن فئة الكبار، ومؤيد النجار «وزن أكثر من 102 كغم» في فئة الكبار أيضاً، وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، حمد جمعة العجمي: «إن حصد 15 ميدالية في البطولات، أخيراً، يعزز الطموحات في تحقيق المزيد من النتائج المميزة»، موضحاً أن «مشاركة اللاعب علي الحميري محطة مهمة ضمن استراتيجية الاتحاد، لإعداد أجيال من العناصر الواعدة للمنافسة مستقبلاً في البطولات الخارجية».