بالأرقام.. شباب الأهلي يتفوق على الشارقة في سلسلة 2025 «التاريخية»

يُودّع شباب الأهلي والشارقة عام 2025 بأطول سلسلة مواجهات بين فريقين محليين في موسم واحد، حين يتقابلان للمرة الثامنة هذا العام في نهائي كأس السوبر، الذي يستضيفه استاد آل مكتوم، غداً، في الساعة 7:45 مساء، في مواجهة تحمل طابع الختام الكبير لعام استثنائي جمع «فرسان دبي» و«الملك» على نحو غير مسبوق، وجعل من السوبر محطة تتويج لمنافسة طويلة امتدت على مدار الموسم.

وتأتي قمة السوبر لتكون المواجهة الثامنة بين الفريقين، على صعيد المنافسات المحلية والقارية، من دون أن ينجح الشارقة في تحقيق أي فوز خلال المواجهات السبع السابقة، إذ فاز شباب الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادلا في أربع مواجهات.

وتُعدّ هذه المباراة المواجهة الرابعة بين شباب الأهلي والشارقة في تاريخ كأس السوبر، لتصبح الأكثر تكراراً في البطولة، إذ نجح الشارقة في حسم لقب نسخة 2019 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، بينما فاز شباب الأهلي في نسختي 2021 (1-0)، و2023 بنتيجة كبيرة (6-2).

وعلى صعيد جميع المسابقات في عصر الاحتراف، جمعت الفريقين 52 مباراة، فاز شباب الأهلي في 26 مواجهة، مقابل سبعة انتصارات للشارقة، وتعادل الفريقان في 19 مباراة، وسجّل شباب الأهلي 88 هدفاً، مقابل 58 هدفاً للشارقة.

ويدخل شباب الأهلي «نهائي السوبر» وهو صاحب الإرث الأكبر في تاريخ البطولة، إذ يُعدّ الأكثر مشاركة برصيد 10 مرات سابقة، والأكثر تتويجاً بسبعة ألقاب، ما يجعله أمام فرصة تاريخية لتعزيز رقمه القياسي واعتلاء منصة التتويج للمرة الثامنة والثالثة توالياً.

وفي المقابل، شارك الشارقة في كأس السوبر في أربع مناسبات سابقة عبر تاريخه في عصر الاحتراف، وتُوّج باللقب مرتين، وخسر اللقب مرتين أمام شباب الأهلي.

تفوّق في القيمة السوقية

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لطرفي النهائي 82.55 مليون يورو، وفقاً لأحدث إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، ويتفوق شباب الأهلي بقيمة سوقية تبلغ 44.30 مليون يورو، مقابل 38.25 مليون يورو للشارقة.

ويتساوى الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (شباب الأهلي)، ولوان بيريرا (الشارقة)، بقيمة 4.20 ملايين يورو لكل منهما، بينما يأتي إليان ماتيو إيرالا (شباب الأهلي)، وكايو لوكاس وفراس بالعربي (الشارقة) بقيمة أربعة ملايين يورو.

استاد آل مكتوم.. مسرح الأرقام

ويحمل استاد آل مكتوم الرقم القياسي في استضافة كأس السوبر الإماراتي، حيث تُعدّ مواجهة شباب الأهلي والشارقة النسخة الثامنة التي تُقام على أرضه في عصر الاحتراف، كما احتضن جميع مواجهات الفريقين السابقة في السوبر.

وشهدت النسخ السبع الماضية على هذا الملعب تسجيل 19 هدفاً، بنسبة 47% من إجمالي أهداف تاريخ البطولة، ويتصدر شباب الأهلي قائمة الأكثر تسجيلًا على الملعب بـ10 أهداف، يليه الشارقة والإمارات بثلاثة أهداف لكل منهما.

وخاض شباب الأهلي خمسة نهائيات على هذا الملعب، تُوّج خلالها أربع مرات، بينما خاض الشارقة النهائيات الأربعة جميعها على الملعب ذاته، تُوّج مرتين وحل وصيفاً مرتين.

