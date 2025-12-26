خالد السناني: فوز الوصل على الوحدات جاء في توقيت مهم

أكد حارس مرمى نادي الوصل، خالد السناني، أن فريقه يسير في الطريق الصحيح، مشدداً على أن الفوز الأخير على الوحدات الأردني «جاء في توقيت مهم، ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل الاستحقاقات المقبلة».

وكان الوصل قد أنهى مشواره في دور المجموعات من بطولة «دوري أبطال آسيا 2» بفوز معنوي على الوحدات الأردني 2-1، ليحسم تأهله إلى دور الـ16 من دون أن يتعرض لأي خسارة، مؤكداً استقراره الفني وقدرته على المنافسة القارية.

وقال خالد السناني لـ«الإمارات اليوم»: «إن فوز الوصل على الوحدات جاء في موعده قبل الجولات المقبلة، والفريق قدّم مباراة كبيرة ونجح في تحقيق الهدف المطلوب».

وتطرق السناني إلى فترة تراجع النتائج التي مرّ بها الفريق، والتي استمرت سبع مباريات دون تحقيق أي فوز في مختلف البطولات قبل التغلب على الوحدات، وقال: «من الطبيعي أن يمر أي فريق بفترة تكون فيها النتائج غير جيدة، لكن الفريق يقدّم كل ما لديه، ونحن نحاول دائماً أن نلتزم بتعليمات المدرب من أجل العودة إلى الانتصارات».

وأضاف: «الإدارة لا تقصّر معنا نهائياً، وقد يكون سبب التراجع هو وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد، وهو ما يحتاج إلى وقت للانسجام، فعلى اللاعبين الجدد أن يدركوا أن الوصل اسم كبير، ويجب أن يقدموا كل ما لديهم للحفاظ على مستوى الفريق».

وأشار حارس الوصل إلى أن كرة القدم لا تخلو من الأخطاء، موضحاً: «كرة القدم مليئة بالأخطاء، ولا يمكن حل كل شيء دفعة واحدة، لكن الفريق يلعب بنظام واضح، وهذا يمنحنا الثقة».

وحول طموحات الفريق القارية، أكد السناني أن الوصل قادر على الذهاب بعيداً في البطولة، قائلاً: «الوصل فريق كبير وقادر على المنافسة في (دوري أبطال آسيا 2)، والمنافسة على اللقب، فالبطولة ليست مستحيلة، والفريق يمتلك الإمكانات للوصول إلى أبعد نقطة، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية».

وعن المنتخب الوطني، عبّر السناني عن ثقته الكبيرة في عناصر المنتخب والجهاز الفني، وقال: «المنتخب يضم أبرز اللاعبين، ومعه مدرب كبير، والهدف دائماً هو الفوز في كل مباراة. قد يحتاج اللاعبون إلى بعض الوقت للتأقلم، وربما ينقصهم التوفيق فقط، وشهادتي فيهم مجروحة».