المغرب لاصطياد «النسور».. ومصر للثأر من «بافانا بافانا»

يسعى المنتخبان المغربي والمصري إلى حسم تأهلهما مبكراً إلى ثُمن النهائي، عندما يلاقيان مالي وجنوب إفريقيا، اليوم، في الرباط وأغادي،ر في الجولة الثانية من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وعانى «أسود الأطلس» و«الفراعنة» في مباراتهما الأولى أمام جزر القمر (2-0) وزمبابوي (2-1)، لكنهما حققا الأهم وهو كسب النقاط الثلاث وبالتالي سيرصدان الانتصار الثاني توالياً، وضمان التأهل وصدارة المجموعتين الأولى والثانية بنسبة كبيرة.

وفي المباراة الأولى، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط (الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات)، يخوض المغرب أول اختبار حقيقي في الدورة التي يأمل التتويج بلقبها للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 50 عاماً، بالنظر إلى قوة المنتخب المالي الملقب بـ«النسور» وجودة لاعبيه ومؤهلاتهم الفنية.

وعلق مدرب المغرب، وليد الركراكي، على مواجهة مالي عقب الانتصار الصعب على جزر القمر قائلاً: «مباراتنا ضد مالي ستكون مختلفة تماماً، لأنهم يملكون لاعبين من الطراز الرفيع وربما سيكون استحواذنا أقل، ولذلك ستكون اختباراً حقيقياً بالنسبة لنا».

وأضاف: «مالي نعرفها وتعرفنا جيداً، تملك إمكانات هائلة منذ فترة طويلة ولاعبين بفنيات رائعة ونحن ننتظرها بفارغ الصبر، وسنلعب من أجل النقاط الثلاث والتأهل».

وعلى غرار المباراة الأولى، لم يؤكد الركراكي ما إذا كان أشرف حكيمي سيلعب أساسياً أو لبضع دقائق، وكرّر كلامه عشية مواجهة جزر القمر: «أشرف حكيمي في أفضل حالاته ويعمل يشكل جيد، وسننتظر لتحديد مشاركته ضد مالي من عدمها. حكيمي نريده في البطولة بأكملها وليس في مباراة واحدة».

وأوضح أن صفوف المنتخب مكتملة باستثناء القائد رومان سايس، الذي يعاني إصابة تعرّض لها في الشوط الأول من المباراة الافتتاحية، «وهو يواصل تعافيه حسب البروتوكول الطبي المتاح أمامه».

والتقى المنتخبان المغربي والمالي مرة واحدة سابقاً في النهائيات وكان الفوز من نصيب المغرب برباعية نظيفة في نصف النهائي في تونس عندما بلغ «أسود الأطلس» المباراة النهائية وخسروا أمام البلد المضيف 1-2.

وتحمل مواجهة مصر - حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7) مع جنوب إفريقيا بطلة 1996 ورابعة النسخة الأخيرة - طابعاً ثأرياً بالنسبة للفراعنة الذين خرجوا على يد منتخب «بافانا بافانا» من ثُمن نهائي نسخة 2019 في القاهرة، وقتها فازت جنوب إفريقيا بهدف وحيد وأوقفت حلم الفراعنة بلقب ثامن في تاريخهم وأول منذ الثلاثية المتتالية بين 2006 و2010.

ويُعوّل المنتخب المصري على نجمَي الدوري الإنجليزي: قائده مهاجم ليفربول محمد صلاح الذي سجل هدف الفوز القاتل ضد زمبابوي، وجناح مانشستر سيتي عمر مرموش صاحب هدف التعادل والتمريرة الحاسمة لهدف الانتصار.

وقال مدرب مصر، حسام حسن، في مؤتمر صحافي عشية المباراة، إن الفراعنة «يحترمون جميع المنتخبات، ومنتخب جنوب إفريقيا قوي وطريقة لعبه شبيهة بطريقة لعب أنديتهم المتألقة في دوري الأبطال لكون لاعبي الأخير هم العمود الفقري للمنتخب».