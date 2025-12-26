5 مؤشرات تحفز كلباء لتجاوز الجزيرة.. وتجنب «النفق المظلم»

يخوض فريق كلباء مباراة مهمة أمام نظيره الجزيرة، بعد غدٍ، في الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ويتطلع من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتفادي الدخول في نفق المنافسة على البقاء، إذ يبلغ رصيده الحالي 11 نقطة في المركز التاسع، بينما يحتل ضيفه الجزيرة المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة مؤشرات تحفز كلباء لتجاوز الجزيرة، على النحو التالي:

نقطة تحول

يمكن أن تشكل مباراة الجزيرة نقطة تحول لفريق كلباء في حال تمكنه من حصد نقاط المباراة كاملة، إذ ستضعه في المنطقة الدافئة بالقرب من فريقي النصر وعجمان، وتبعده عن ضغط منافسيه القادمين من الخلف، وهما خورفكان والشارقة، في حين أن أي نتيجة أخرى قد تُعقّد موقفه، خصوصاً مع تحسن أداء الفرق المنافسة.

مردود جيد

يتطلع فريق كلباء إلى تقديم اللاعبين مستوى مماثلاً لما ظهروا به في الشوط الثاني من مباراتهم أمام العين في الجولة الماضية، مع ضرورة تمتين خط الدفاع، في مردود وصفه المحللون بأنه كان جيداً، ويمكن أن يقود الفريق لتحقيق النتيجة التي يتمناها جمهوره.

النتائج الإيجابية

يسعى فريق كلباء إلى استئناف نتائجه الإيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب بعد غياب النتائج الجيدة عن «النمور» في آخر أربع مباريات، وذلك منذ تعادله مع شباب الأهلي دون أهداف في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ثم خسارته أمام الظفرة (3-0)، والبطائح (3-1)، وأخيراً أمام العين (2-0)، كما خسر الفريق أيضاً في كأس رئيس الدولة أمام خورفكان (2-0)، ورغم ذلك تبدو مهمته غير صعبة في ظل التحسن الملحوظ في مستواه مؤخراً.

عامل الأرض

لم يحقق فريق كلباء أي فوز على ملعبه وأمام جماهيره في جميع البطولات خلال الموسم الحالي في حالة نادرة منذ صعوده إلى دوري المحترفين، واقتصرت أفضل نتائجه على التعادل مع الوحدة وشباب الأهلي، فيما خسر أمام النصر بهدف نظيف، وأمام البطائح (3-1).

حضور الجمهور

يتطلع لاعبو «النمور» إلى حضور جماهيري أفضل في مواجهة الجزيرة، بعد تراجع أعداد المشجعين في المباريات الماضية، رغم أن إقامة المباراة يوم الاثنين، وهو يوم عمل، ما قد يسهم في تقليل عدد الحضور في المدرجات.