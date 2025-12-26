لاعبات الإمارات يتصدرن منافسات «غولف الخليج»

سيطرت لاعبات المنتخب الوطني على منصات التتويج في بطولة مجلس التعاون الخليجي للغولف، في نُسخها: الرابعة للأشبال تحت 13 سنة، والتاسعة للناشئين تحت 16 سنة، والثامنة للسيدات، والثانية للفتيات تحت 16 سنة، التي اختتمت، أول من أمس، في عُمان، على ملاعب نادي عُلا بالعاصمة مسقط.

واحتلت لاعبات الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي لفئة الفتيات تحت 16 سنة، حيث توّجت اللاعبة أنكا ماتيو بالمركز الأول بإجمالي ضربة واحدة فوق المعدل، متقدمة بفارق ثماني ضربات عن زميلتيها آسيا سليم وسارا أبوبكر اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث.

كما تصدر المنتخب الوطني للفتيات تحت 16 سنة منافسات الفِرَق، بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل، فيما جاء منتخبا السعودية والكويت في المركزين الثاني والثالث.

وفي فئة السيدات، واصلت لاعبات الإمارات تفوقهن بحصد المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الفردي، إلى جانب التتويج بلقب الفرق، حيث حلت اللاعبة جيمي كاميرون في الصدارة بإجمالي ضربتين فوق المعدل، متقدمة بفارق ضربتين على لارا الشايب، فيما جاءت فيّ البلوشي في المركز الثالث بإجمالي 19 ضربة فوق المعدل.

ونجحت لاعبات الإمارات في حسم صدارة منافسات الفرق للسيدات بإجمالي ضربتين تحت المعدل، متفوقات على منتخبي السعودية والبحرين اللذين حلّا في المركزين الثاني والثالث.

وعلى صعيد منافسات الناشئين، جاءت أفضل النتائج الإماراتية في الفردي بحصول محمد ثابت وعبدالله درويش على المركزين الرابع والخامس بإجمالي 33 و35 ضربة فوق المعدل على التوالي، فيما حلّ منتخب الإمارات في المركز الثالث بمنافسات الفرق بإجمالي 67 ضربة فوق المعدل، خلف منتخبي قطر المتصدر بـ51 ضربة فوق المعدل، والبحرين صاحب المركز الثاني.