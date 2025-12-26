معاقبة نادي الجيش بعد شغب مباراة الأهلي

أعلن نادي الجيش ⁠الملكي المغربي، أمس، توقيع عقوبة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي ‌لكرة القدم (الكاف) تقضي بحرمانه من حضور جماهيره خلال مباراتيه المقبلتين على أرضه، ضمن دوري أبطال إفريقيا، وتغريمه 100 ألف دولار، بسبب أحداث شغب شهدتها مواجهته مع ضيفه الأهلي المصري (1-1)، الشهر الماضي، إذ ألقى جمهوره عدداً كبيراً من الزجاجات على ​أرضية الملعب، إضافة إلى «جسم معدني خطر».

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، متفوقاً بفارق الأهداف ⁠على يانغ أفريكانز التنزاني، بينما يحتل الجيش الملكي المركز الثالث بنقطة واحدة، متساوياً مع شبيبة القبائل الجزائري.