82 مليون يورو القيمة السوقية لشباب الأهلي والشارقة طرفي نهائي السوبر الإماراتي

بلغت القيمة السوقية لطرفي نهائي كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم " كأس سوبر إعمار"، كل من شباب الأهلي والشارقة 82.55 مليون يورو، وذلك طبقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين.

ويستضيف استاد آل مكتوم في دبي النهائي يوم السبت المقبل.

وتفصيلا، يتفوق فريق شباب الأهلي على الشارقة من ناحية القيمة السوقية، إذ تبلغ قيمته 44.30 مليون يورو، في حين تبلغ القيمة السوقية للشارقة 38.25 مليون يورو.

ويتساوى كل من الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش لاعب شباب الأهلي، ولوان بيريرا لاعب الشارقة في القيمة السوقية لكل منهما بواقع 4.20 مليون يورو لكل لاعب.

يليهم في القيمة السوقية كل من، إليان ماتيو إيرالا لاعب شباب الأهلي، وكايو لوكاس، وفراس بالعربي لاعبا الشارقة بـ4 ملايين يورو لكل لاعب.

جدير بالذكر أن سردار أزمون لاعب شباب الأهلي الغائب عن الفريق بسبب الإصابة يعد صاحب أعلى قيمة سوقية للفريقين بـ 7 ملايين درهم.