مسعود ميرال: الوصل قادر على المنافسة في دوري أبطال آسيا 2

أعرب مدرب الوصل، مسعود ميرال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، أمس، على الوحدات الأردني بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن الفريق قدّم ردة فعل قوية في الشوط الثاني، ونجح في إنهاء المرحلة الأولى بصورة مميزة.

وقال ميرال في مؤتمر صحافي: «تحدثنا بين الشوطين عن ضرورة الدخول بشكل أفضل في الشوط الثاني، وهذا ما حدث بالفعل، لعبنا كفريق صغير في البداية، ولكن بعد استقبال الهدف، كانت ردة الفعل التي قدمها اللاعبون شيئاً أفتخر به».

وأضاف: «صنعنا أكثر من فرصة للتقدم، وكنا نستحق نتيجة أكبر، صحيح أن الأخطاء واردة في كرة القدم، ولكن المهم أننا حققنا الهدف، وهو الفوز والنقاط الثلاث، وضمان أفضل مركز ممكن قبل الأدوار الإقصائية».

وتابع مدرب الوصل: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير الأداء، قبل المباراة المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين بعد أربعة أيام، ولعبنا ست مباريات في دور المجموعات، وقدمنا خلالها مستويات جيدة، ومازال أمامنا الكثير لنطوّره».

وعن قدرة الفريق على المنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، قال ميرال: «نمتلك لاعبين رائعين، وفريقاً قادراً على التنافس على أعلى مستوى، ونعمل مباراة بمباراة، بلا ضغوط وبلا استباق للأحداث، النجاح يأتي خطوة بخطوة، وتركيزنا الآن على المواجهة المقبلة».

وحقق الوصل فوزاً معنوياً على الوحدات الأردني، في المباراة التي جمعتهما على استاد زعبيل في دبي، في ختام منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2.

ورفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ16 قبل انطلاق المباراة، فيما بقي الوحدات في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، ليودّع البطولة دون تغيير في موقعه. وتقدّم الوصل أولاً عبر المدافع إدريلسون سيلفا، بعد متابعة مثالية لعرضية بيدرو من الجهة اليمنى، قبل أن يتمكن الوحدات من إدراك التعادل بواسطة مصطفى معوض.

لكن الوصل عاد سريعاً لاستعادة التقدم، بفضل ليما الذي استغل كرة ارتدت من الحارس الأردني ليضعها في الشباك، مانحاً فريقه الفوز الثالث في مرحلة المجموعات.

وعلى الرغم من غياب الندية القوية داخل الملعب، فإن الجهاز الفني للوصل نجح في منح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، وإراحة بعض العناصر الأساسية قبل استحقاقات فبراير المقبلة، وهو ما اعتبره المتابعون مكسباً إضافياً للفريق، خصوصاً مع استقرار الأداء الدفاعي، ونجاح المنظومة الهجومية في استغلال الفرص المتاحة.

كما ظهر الوصل أكثر تنظيماً خلال فترات طويلة من اللقاء، مع تحسن واضح في الاستحواذ والانتشار، في حين اكتفى الوحدات بمحاولات محدودة لم تشكل خطورة كبيرة، باستثناء لقطة هدف التعادل.

وبهذا الانتصار، يختتم الوصل مشواره في دور المجموعات بثقة عالية، ومن دون خسارة، متجهاً إلى الدور الـ16 حيث تسحب قرعة الدور في 30 الجاري، على أن تقام المباريات في فبراير المقبل.