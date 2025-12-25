بعد 10 جولات.. الغموض يخيّم على سباق الصعود في دوري الدرجة الأولى

كشفت الجولات الـ10 التي مضت من دوري الدرجة الأولى، عن عدم وضوح هوية الفِرَق الأقرب للمنافسة على بطاقتَي الصعود إلى دوري المحترفين، في ظل تراجع المستوى الفني العام لمعظم المباريات، لاسيما المواجهات المباشرة بين فرق المقدمة، ما أسهم في انخفاض الحضور الجماهيري، باستثناء المباريات التي كان طرفاها فريقَي يونايتد والفجيرة.

ويتصدر فريق دبا الحصن ترتيب فرق الدوري برصيد 19 نقطة، يليه الفجيرة ويونايتد، ولكل منهما 17 نقطة، ثم حتا والإمارات (الصقور)، ولكل منهما 16، ثم الذيد والعربي 15، والحمرية 14، وغلف يونايتد 13، وسيتي 12، والجزيرة الحمراء 11، والعروبة 10، وفريقا مجد ومصفوت ولكل منهما خمس نقاط، والاتفاق في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط، ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز المشاهد الفنية التي أفرزتها الجولات الـ10 الماضية من عُمر المسابقة.

غياب الهوية

على الرغم من مرور 10 جولات، لاتزال ملامح الفريقين الأوفر حظاً للصعود غير واضحة، خصوصاً مع تواضع نتائج فرق بارزة مثل العروبة الهابط من دوري المحترفين، والحمرية المدجج بعدد من اللاعبين النجوم، إضافة إلى «يونايتد» الذي يقوده النجم الإيطالي أندريا بيرلو.

«يونايتد بيرلو»

يحتل فريق يونايتد، بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المركز الثالث برصيد 17 نقطة خلف المتصدر دبا الحصن (19 نقطة)، ورغم دعم إدارة النادي للفريق بلاعبين مميزين، أبرزهم الدولي السويسري هاريس سفيروفيتش، ولاعبا المنتخب الوطني السابقان حبيب الفردان وطارق أحمد، إلى جانب مجموعة من المحترفين الأجانب، إلا أن الفريق مازال يقدم مستويات أقل من المتوقع، وهو ما تجلّى في خسارته الثقيلة أمام الفجيرة برباعية.

تذبذب الأداء

أظهرت الجولات الـ10 الماضية تذبذباً واضحاً في أداء جميع فرق الدوري، إذ لم ينجُ أي فريق من الخسارة، بما في ذلك المتصدر دبا الحصن الذي تعرض لهزيمتين، والأمر ذاته ينطبق على الفجيرة (الوصيف) ويونايتد، والحمرية الذي يحرس مرماه الدولي ماجد ناصر، إضافة إلى العروبة الذي يحتل مركزاً متأخراً في جدول الترتيب، كما لم يظهر عدد من اللاعبين البارزين بالمستوى المأمول.

تراجع الإقالات

مقارنة بالمواسم الماضية يُعد الموسم الحالي الأقل من حيث عدد إقالات المدربين بعد مرور 10 جولات، باستثناء دبا الحصن الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي برونو خلفاً لطارق السيد، والعروبة الذي استعان بالمدرب الصربي ألكسندر إيليتش بدلاً من البرتغالي أندريا جاسمينيس، إلى جانب فريق «مجد» الذي أوكل المهمة لمدرب الحراس شريف الجندي، خلفاً للمستقيل عيسى آل علي.

مدربون مواطنون

واصل المدربون المواطنون تألقهم مع فرقهم من خلال تحقيق نتائج إيجابية، مع تفاوت الأداء من جولة إلى أخرى بسبب الإصابات وضغط جدول المباريات، ويبرز من بينهم وليد عبيد، مدرب حتا، المرشح بقوة للصعود، إلى جانب الدكتور عبدالله مسفر، مدرب العربي، وبدر طبيب، مدرب الإمارات، وفهد أحمد، مدرب «سيتي»، فيما يحتاج فريق مصفوت بقيادة راشد عامر إلى مزيد من الدعم لتحقيق طموحاته.

عدم انتظام المباريات

أسهم تأجيل عدد من المباريات، إلى جانب نظام الانتظار المعتمد في كل جولة، في عدم انتظام خوض الفرق لمبارياتها، ما انعكس سلباً على إيقاع اللعب، وأربك خطط الأجهزة الفنية، بما فيها مدربو اللياقة البدنية، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في توقيتات المباريات وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

هداف مميز

واصل لاعب الفجيرة وهداف الموسم الماضي ساندر بنبشير تألقه التهديفي، متصدراً قائمة الهدافين بعدما سجل 12 هدفاً، أي أكثر من نصف مجموع أهداف الفريق البالغة 23 هدفاً.

تألق الذيد

نجح فريق الذيد، بقيادة المدرب الجزائري فؤاد بومضل، في تقديم مباريات فنية مميزة وممتعة جماهيرياً، كان لها تأثير واضح في مسار المنافسة، حيث يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة، وكان قريباً من مركز أفضل، لولا تأثر مستواه بالإصابات المؤثرة، ومن أبرز نتائجه الفوز على العربي والعروبة وسيتي، وهي فرق تمتلك إمكانات فنية جيدة.