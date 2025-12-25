«دبي لكرة السلة» يتفوق على ميلان في الدوري الأوروبي

واصل فريق دبي لكرة السلة فرض سيطرته على أرضه، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الأوروبي لكرة السلة، بعدما حقق فوزاً مهماً على فريق «إي إيه 7 إمبوريو أرماني ميلان» الإيطالي بنتيجة 99-92، في المباراة التي أقيمت على صالة كوكا كولا أرينا في دبي، وسط حضور جماهيري تجاوز 5000 متفرج.

ودخل فريق دبي المباراة بقوة، مسيطراً على الدقائق الأولى بإيقاع سريع وتنظيم واضح على المستويين الهجومي والدفاعي، وشكّل الثنائي الداخلي الكندي مفيوندو كابينغلي والصربي فيليب بترسيف أفضلية بدنية مبكرة، أسفرت عن فرص تسجيل قريبة من السلة وأجبرت فريق ميلان على تعديل منظومته الدفاعية، ومع انضمام ماكنلي رايت ودواين باكون إلى التشكيلة، وسّع فريق دبي الفارق إلى رقم مزدوج وفرض إيقاعه في الربع الأول.

وأعرب مدرب فريق دبي لكرة السلة، جوريكا جوليماتش، عن تقديره للجماهير، قائلاً في تصريحات صحافية: «تهانينا للجماهير أولاً، كنا نفتقد دعمها في مباراتنا السابقة على أرضنا، وكان لها دور كبير اليوم، لعبنا أحد أفضل أرباع الموسم في الربع الأول، تنتظرنا مباراة أخرى على أرضنا بعد ثلاثة أيام، لذلك لا يوجد وقت للراحة الطويلة، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة ونسعى للفوز في كل مواجهة».

وتصدر باكون قائمة المسجلين برصيد 25 نقطة، وأضاف ماكنلي رايت الرابع 19 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، فيما سجل كابينغلي 17 نقطة، وأسهم بترسيف بـ13 نقطة وسبع متابعات، ومن جانب ميلان، كان غودوريك الأفضل بتسجيله 11 نقطة، إلى جانب سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.