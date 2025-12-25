الشامسي: فاوضنا 7 مدربين من ضمنهم موسيماني قبل التوقيع مع مورايس

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عبيد الشامسي، رداً على سؤال بشأن الجدل الذي صاحب عملية التعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، قادماً من نادي الوحدة، لتولي تدريب الفريق خلفاً للمدرب الصربي ميلوش، أن الشارقة لم يدخل في أي مفاوضات مع مورايس إلا بعد قيام الأخير بفسخ عقده مع نادي الوحدة، مؤكداً أن هدفهم في إدارة النادي هو إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، موضحاً أنه ورغم الخسارة أمام الهلال السعودي ضمن الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، إلا أن الشارقة ظهر بمستوى فني متطور، مشيراً إلى أن تركيزهم في الشارقة سيكون نحو المباراة المرتقبة أمام شباب الأهلي، بعد غد، في كأس السوبر.

وأضاف الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أن «نادي الشارقة قام، بعد انتهاء العلاقة مع المدرب السابق ميلوش، بفتح قنوات تواصل وتفاوض مع نحو ستة أو سبعة مدربين، من بينهم إسباني وآخر فرنسي، والثالث الجنوبي إفريقي بيتسو موسيماني، ولم يكن مورايس من ضمنهم، لكننا بدأنا معه مفاوضات لاحقاً، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق».

وأكد الشامسي أن مورايس بعد انتهاء علاقته مع نادي الوحدة، كان يمثل الخيار الأفضل، كونه مدرباً موجوداً في الدوري الإماراتي، خصوصاً أنه حقق نتائج جيدة. مضيفاً «هدف الشارقة التركيز في المرحلة المقبلة في ثلاثة أمور أساسية، هي كأس السوبر أمام شباب الأهلي المقررة السبت، ودوري النخبة، وكأس السوبر الإماراتي القطري».

وبخصوص المستوى الفني الذي ظهر به الشارقة أمام الهلال السعودي، خلال المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ضمن الجولة السادسة بدوري أبطال آسيا للأندية النخبة، أوضح الشامسي: «بغض النظر عن نتيجة المباراة، فإن الأداء الذي قدمه الفريق أمام الهلال السعودي جعلهم يطمئنون إلى أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، قياساً بالمستوى الذي ظهر به في أول مباراة له تحت قيادة المدرب الجديد خوسيه مورايس».

وعما إذا كان الشارقة بحاجة إلى تدعيم في صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة في يناير المقبل، قال الشامسي: «مدرب الفريق مورايس طلب منحه فرصة لمدة أسبوعين لتقييم الأمور الخاصة بالفريق، ومدى احتياجاته، وبعدها يقرر ما إذا كان الفريق بحاجة إلى تدعيم أم لا، لأن هذه أمور فنية، والقرار الأول والأخير فيها للمدرب».

وبشأن فرصة الشارقة في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، أوضح الشامسي أن «الشارقة لايزال من ضمن الفرق الثمانية في دوري أبطال آسيا».