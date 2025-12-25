تونس تفك عقدة المباريات الافتتاحية.. والطرابلسي: كنا في قمة تركيزنا

فكّت تونس عقدة المباريات الافتتاحية بفوز كبير على أوغندا 3-1، بينها ثنائية للمهاجم إلياس العاشوري ليلة الثلاثاء على الملعب الأولمبي في الرباط، وأمام 13 ألفاً و387 متفرجاً في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل العاشوري ثنائيته في الدقيقتين 40 و64، بعدما افتتح إلياس السخيري التسجيل (10) لـ«نسور قرطاج» الساعين إلى اللقب الثاني في تاريخهم بعد 2004، ومحو خيبة النسخة الأخيرة في ساحل العاج، عندما خرجوا من الدور الأول، فيما سجل دينيس أوميدي (90+2) هدف أوغندا. وكانت نيجيريا تغلبت على تنزانيا 2-1 في فاس ضمن المجموعة ذاتها.

وتلتقي تونس مع نيجيريا، وأوغندا مع تنزانيا، في الجولة الثانية، بعد غد.

وقال سامي الطرابلسي مدرب تونس، لشبكة «بي.إن سبورتس»: «جميع المنتخبات عانت في المباراة الافتتاحية، وكل الفرق الإفريقية تحسنت. كنا في قمة تركيزنا منذ الدقيقة الأولى، ونعلم أن المباراة كانت ستتعقد لو لم نسجل مبكراً. اللاعبون كانوا منضبطين، صحيح فقدنا التركيز في بعض اللحظات، لكن المباراة مهمة، والفوز مهم».

وقال العاشوري لشبكة «بي.إن سبورتس»، عبر مترجم: «كنا نرغب في أن نبدأ كما يجب، وهذا ما حدث. علينا التركيز على المباراة المقبلة».

وأضاف: «هذه أول ثنائية لي مع المنتخب. الأمر لم يكن سهلاً، فخور جداً بهذا المستوى، وسعيد لأنني أسهمت في دخول الفريق المسابقة كما يجب»‍.

وحققت تونس فوزها الأول في المباريات الافتتاحية في العرس القاري، بعدما فشلت في ذلك في النسخ الخمس الأخيرة، وذلك منذ أن فعلتها عام 2013، عندما تغلبت على الجزائر 1-0، وكان يشرف على إدارتها الفنية وقتها مدربها الحالي سامي الطرابلسي.