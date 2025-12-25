منتخب الرماية يحصد 10 ميداليات في البطولة العربية

حصد منتخب الإمارات للرماية 10 ميداليات ملونة (أربع ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات)، في منافسات البطولة العربية لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء، التي ينظمها الاتحاد العُماني للرماية، بإِشراف الاتحاد العربي، وتقام منافساتها بالمجمع الوطني الأولمبي للرماية في مسقط، بمشاركة 14 دولة عربية، وشهدت البطولة، التي انطلقت يوم 20 الجاري وتختتم اليوم، مشاركة واسعة بلغت 141 رامياً ورامية، ضمن فئات الناشئين والناشئات والعموم للذكور والإناث، وجاءت ذهبيات منتخب الإمارات عبر إبراهيم خليل، في مسابقة فردي بندقية رجال، وفاطمة السويدي، في فردي بندقية ناشئات، إضافة إلى ذهبية فرق بندقية رجال التي ضمت كلاً من إبراهيم خليل، وسالم اليماحي، وطلال آل علي، إلى جانب ذهبية فرق مسدس ناشئين عن طريق سعود آل علي، ومحمد كامل، وعبدالله آل علي.

كما نال المنتخب ثلاث ميداليات فضية، جاءت عبر ياسمين عبدالرحمن، في فردي بندقية سيدات، وريم الكتبي، في فردي مسدس ناشئات، ومحمد كامل، في فردي مسدس ناشئين، فيما حصد ثلاث ميداليات برونزية كانت من نصيب سلطان صالح حسن، في فردي بندقية ناشئين، وسعود آل علي، في فردي مسدس ناشئين، وأحمد الأميري، في فردي مسدس رجال.