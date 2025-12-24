الوصل ينهي دور المجموعات بالصدارة ودون خسارة

حقق الوصل فوزًا معنويًا على الوحدات الأردني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد زعبيل في دبي، ضمن ختام منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة اتسمت بالهدوء وضعف المستوى الفني نتيجة عدم تأثيرها على ترتيب الفريقين.

ورفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ16 قبل انطلاق المباراة، فيما بقي الوحدات في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ليودّع البطولة دون تغيير في موقعه.

وتقدّم الوصل أولاً عبر المدافع إدريلسون سيلفا بعد متابعة مثالية لعرضية بيدرو من الجهة اليمنى، قبل أن يتمكن الوحدات من إدراك التعادل بواسطة مصطفى معوض.

لكن الوصل عاد سريعًا لاستعادة التقدم بفضل ليما الذي استغل كرة ارتدت من الحارس الأردني ليضعها في الشباك، مانحًا فريقه الفوز الثالث في مرحلة المجموعات.

وعلى الرغم من غياب الندية القوية داخل الملعب، فإن الجهاز الفني للوصل نجح في منح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة وإراحة بعض العناصر الأساسية قبل استحقاقات فبراير المقبلة، وهو ما اعتبره المتابعون مكسبًا إضافيًا للفريق، خصوصًا مع استقرار الأداء الدفاعي ونجاح المنظومة الهجومية في استغلال الفرص المتاحة.

كما ظهر الوصل أكثر تنظيمًا خلال فترات طويلة من اللقاء، مع تحسن واضح في الاستحواذ والانتشار، في حين اكتفى الوحدات بمحاولات محدودة لم تشكل خطورة كبيرة باستثناء لقطة هدف التعادل.

وبهذا الانتصار، يختتم الوصل مشواره في دور المجموعات بثقة عالية ومن دون خسارة، متجهًا إلى الدور التالي من البطولة القارية، وسط طموحات متزايدة في تقديم أداء قوي وتحقيق إنجاز تاريخي للنادي وجماهيره.