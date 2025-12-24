30قارباً تتأهل إلى «كأس آل مكتوم للتجديف المحلي»

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قائمة القوارب الـ30 المتأهلة إلى كأس آل مكتوم الـ29، وهي البطولة الكبرى هذا الموسم لقوارب التجديف المحلية، والمقررة يوم السبت المقبل، في «ممشى مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية» بمنطقة الجداف في دبي.

وجاء اعتماد النادي قائمة القوارب بناءً على النتائج التي حققتها في فئتي المحلية والمفتوحة في أول جولتين من سباقات دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، حيث تأهل 20 قارباً للفئة المحلية، وحل القارب «جلفار» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، وبرعاية مجموعة سبارك، في صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، بعدما حقق المركز الأول في كلتا الجولتين.

وضمن القائمة أيضاً، كل من «رأس الخيمة»، و«مزاحم»، و«الذهب 4»، و«وادي سهم 2»، و«الظفرة 1»، و«الزير»، و«زلزال»، و«الذهب»، و«الصاروخ»، و«العاصفة»، وأطلس، و«المطلع»، و«زلزال 1»، و«وادي حام 2»، و«رياح»، و«الذهب 1»، و«وادي سهم»، و«وادي حام»، و«رأس الخيمة 50». فيما تأهلت 10 قوارب عن الفئة المفتوحة، هي: «جلفار 2»، و«بلعرب»، و«الظفرة»، و«جلفار»، و«من جميرا»، و«الزعابي»، و«الباز»، و«بسكاليس»، و«كيه إتش كيه»، و«شرطة دبي 1». وكثف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لإقامة البطولة، وذلك بترتيبات خاصة لحدث يعدّ الأكبر على صعيد التجديف للقوارب المحلية، ويحظى سنوياً باهتمام كبير وحضور جماهيري وتفاعل مع مجرياته طمعاً بالفوز بالكأس العريقة.

وأكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، أن كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية، تُعد حدثاً سنوياً مرتقباً يجمع نخبة القوارب والمتسابقين، ويستمد بريقه من عراقته مع اقترابه من إكمال ثلاثة عقود تنافس، قدم خلالها أقوى المنافسات في رياضة التجديف على القوارب التراثية، ورسم لوحات رائعة في الممرات المائية في دبي، حتى أضحى بمثابة عيد يجمع عشاق رياضة التجديف في تجمع رائع على كل الصعد.

وهنأ المري، القوارب التي تأهلت إلى كأس آل مكتوم، وأكد ثقته بمواصلة النواخذة والبحارة التزام التعليمات المحددة لضمان سلامة الجميع وسير المنافسات بشفافية كاملة لضمان المساواة في جميع ظروف المنافسة بين القوارب.