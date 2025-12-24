3 ميداليات حصاد علي العلي  في بطولة تايلاند للدراجات المائية

حقق البطل الإماراتي، علي العلي، إنجازاً دولياً لافتاً خلال مشاركته في بطولة تايلاند للدراجات المائية، التي أقيمت في مدينة باتايا، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين.

ونجح العلي في حصد ثلاث ميداليات في منافسات البطولة، بعدما أحرز الميدالية الفضية في بطولة العالم، إلى جانب الميدالية البرونزية في كأس العالم، كما توّج بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا، مؤكداً حضوره القوي وقدرته على المنافسة على أعلى المستويات.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة للتحضيرات المكثفة والمستوى الفني العالي الذي قدمه البطل الإماراتي في سباقات شهدت تنافساً قوياً وظروفاً فنية صعبة.

وأكد العلي أن هذه النتائج تمثل دافعاً لمواصلة العمل والتطور، معرباً عن اعتزازه بتمثيل الوطن وتحقيق الإنجازات باسم علم الإمارات.