تكليف عبدالله سلطان برئاسة اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي

قرر مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، في اجتماعه الدوري الثاني، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، أن يتولى عبدالله سلطان الدح رئاسة اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي الـ11، الذي يقام من 23 إلى 27 يناير 2026.

ووفقاً لبيان صحافي سمّى المجلس عدداً من الأعضاء لرئاسة بعض البرامج واللجان، فكلف الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، نائب الرئيس، برئاسة برنامج الحكم، وعبدالله سلطان الدح برئاسة لجنة دراسة مشروع نادي الطيران الشراعي، وعادل الحمادي برئاسة لجنة دراسة مشروع نادي الألعاب الإلكترونية، والدكتور سيف الزعابي برئاسة لجنة توعية الجماهير، والدكتور عبدالرحمن الياسي برئاسة لجنة تفعيل المرافق الرياضية، والدكتور عبدالله بن مليح بلجنة دراسة قانون تنظيم المجلس، والدكتور عمر بن حنيفة برئاسة لجنة رفع كفاءة اللجان القانونية، وحنان محمد المحمود برئاسة لجنة المبادرات والمشاريع المستقبلية.