خسارة العين أمام زاخو تُعقّد حسابات التأهل «خليجياً»

عقّد فريق العين مهمته في التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه زاخو العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب زاخو، ناصر محمدوه في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، منح بها فريقه فوزاً ثميناً عزّز صدارته للمجموعة.

ودخل «الزعيم» اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، بعد تحقيقه فوزين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية، قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين أمام زاخو، ما عقّد حساباته في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي، وفي المقابل رفع زاخو رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، مؤكداً حضوره القوي كمنافس بارز على بطاقات التأهل.