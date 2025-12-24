الوصـل والوحدات.. قمة كروية «خارج الحسابات» في دبي

يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره الوحدات الأردني، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

ويخوض الوصل المباراة بأريحية كبيرة، بعدما ضمن التأهل وصدارة المجموعة، حيث يتربع على القمة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين، من دون أي خسارة، مُسجلاً 13 هدفاً مقابل استقبال شباكه خمسة أهداف، ما يجعله الفريق الأكثر استقراراً في المجموعة، ويليه المحرق البحريني في المركز الثاني بسبع نقاط، ثم استقلال طهران ثالثاً بخمس نقاط، فيما يأتي الوحدات في المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

ورغم خروج الوحدات رسمياً من سباق التأهل، فإن الفريق الأردني يتطلع إلى تحقيق فوز معنوي في ختام مشواره القاري، والظهور بصورة قوية أمام المتصدر.

وشهدت صفوف الوحدات تعزيزات جديدة بانضمام المحترف الفلسطيني وجدي نبهان، والعُماني المنذر العلوي، في حين يُتوقع غياب كل من عامر جاموس بسبب الإصابة، وعلي التعمري ومحمد كحلان لظروف مختلفة.

وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة، يستقبل المحرق البحريني ضيفه استقلال طهران في مباراة حاسمة على بطاقة التأهل الثانية، حيث يكفي المحرق نقطة واحدة لضمان العبور إلى دور الـ16، مستفيداً من عاملَي الأرض والجمهور.