كايو لوكاس: الحظ غاب عنا أمام الهلال

أكد لاعب نادي الشارقة، كايو لوكاس، أن فريقه قدّم مباراة جيدة أمام الهلال السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، رغم الخسارة، مشيراً إلى أن الحظ لم يحالفهم في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم خلال اللقاء.

وأوضح كايو أن تركيز اللاعبين سينصب، خلال المرحلة المقبلة، على المباريات القادمة، وفي مقدمتها مواجهة شباب الأهلي، السبت المقبل، في كأس السوبر، بهدف التعويض والعودة إلى سكة الانتصارات التي يحتاج إليها الفريق.

ووصف كايو لوكاس مواجهة الهلال بأنها، رغم صعوبتها، تُعد تحضيراً جيداً للشارقة قبل مواجهة شباب الأهلي في كأس السوبر.

وتعرض الشارقة للخسارة على أرضه أمام الهلال السعودي بهدف دون مقابل، أول من أمس، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لتتعقد حسابات «الملك» في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما تجمّد رصيده عند سبع نقاط، مكتفياً بالمركز السابع مؤقتاً، في حين واصل الهلال صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، وقال كايو لوكاس لـ«الإمارات اليوم» عقب المباراة: «رغم الخسارة على ملعبنا، قدم الفريق كرة قدم جميلة، وعلينا الاستمرار في العمل من أجل التحضير الجيد للمباريات المقبلة».

وشدد لاعب الشارقة على أهمية الإعداد الجيد، خلال الفترة المقبلة، من أجل تقديم أفضل المستويات وإسعاد جماهير النادي.