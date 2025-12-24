الشامسي: سقف التفاوض يحسم مصير ميلوني مع الشارقة

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عبيد الشامسي، أن شركة كرة القدم بالنادي تسعى جاهدة للاحتفاظ بلاعب الفريق، ماركوس ميلوني، من خلال تجديد عقده، واصفاً اللاعب بأنه أحد الركائز الأساسية في الفريق، ومشيراً إلى أن حسم الأمر سيتم قريباً.

وأوضح الشامسي أن هناك سقفاً محدداً لعملية التفاوض مع اللاعب بشأن تجديد عقده، لا يمكن تجاوزه، مشدداً في الوقت ذاته على حرص إدارة النادي على عدم التفريط فيه.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول مصير تجديد عقد ميلوني، في ظل الأنباء المتداولة عن اقترابه من الانتقال إلى أحد الأندية: «شركة كرة القدم بنادي الشارقة حريصة جداً على بقاء ميلوني، لكن هناك سقفاً معيناً للتفاوض لا يمكن تجاوزه».

ويُعد ماركوس ميلوني من أبرز لاعبي الدوري الإماراتي خلال الفترة الأخيرة، حيث قدّم مستويات مميزة مع الشارقة، وكذلك مع المنتخب الوطني، وأصبح أحد العناصر المؤثرة سواء في تشكيلة المنتخب أو الفريق.

يُذكر أن نادي الشارقة كان قد جدد عقد ماركوس ميلوني، في نوفمبر 2023 حتى عام 2026، علماً بأن النادي تعاقد مع اللاعب، في أغسطس 2019، قادماً من نادي بالميراس البرازيلي.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت نقلاً عن مصادر خاصة أن ماركوس ميلوني اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الجزيرة، وذكرت المصادر أن المفاوضات بين اللاعب والنادي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية خلال الفترة المقبلة.