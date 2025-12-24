مورايس: بالصبر والاستمرارية سيعود الشارقة أقوى

أكد مدرب نادي الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن فريقه يحتاج إلى الوقت والصبر والاستمرارية في العمل، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بقوة، وذلك بعد الفترة التي غاب فيها الفريق عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال مورايس، رداً على سؤال حول ما يحتاج إليه الشارقة لاستعادة توازنه، إن اللاعبين عملوا بجد كبير خلال الأيام الثلاثة التي سبقت مواجهة الهلال السعودي، أول من أمس، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، مشيراً إلى وجود تطور ملحوظ في أداء الفريق.

ووصف مورايس مواجهة الشارقة أمام شباب الأهلي، السبت المقبل، في كأس السوبر، بأنها «تحدٍّ جيد» للفريق، خصوصاً بعد الخسارة أمام الهلال بهدف دون رد، مؤكداً في الوقت ذاته سعادته بالعمل في نادي الشارقة.

وقال مورايس لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد بالعمل في نادي الشارقة، لأنني أجد نفسي مع أشخاص يعملون ويكافحون من أجل الحياة، وهذه هي طريقتي أيضاً، فأنا أقاتل من أجل حياتي، ولهذا السبب أنا هنا»، وأضاف: «قريباً جداً سنُسعد جماهير الشارقة».

وأكد مدرب الشارقة أن حظوظ الفريق لاتزال قائمة في التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة أمام الهلال، مشدداً على أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وقال: «أفهم الطريق الذي نسير فيه وإلى أين يجب أن نصل، وقد رأيت أموراً مثيرة للاهتمام، خصوصاً على صعيد تطور الأداء».

واعتبر مورايس أن لاعبي الشارقة قدموا مجهوداً كبيراً أمام الهلال، رغم ضيق فترة الإعداد منذ توليه تدريب الفريق أخيراً، مؤكداً أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي يجب البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه مدرب الشارقة الشكر إلى جماهير النادي على الدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال مباراة الهلال، مؤكداً أهمية هذا الدعم في المرحلة المقبلة.

وحول التحدي الذي يواجهه بعد انتقاله للعمل في نادي الشارقة قادماً من الوحدة في عقد أثار الجدل، أوضح مورايس أنه يركز حالياً على عمله مع الفريق، ويدرس التغييرات التي يمكن تنفيذها، مشيراً إلى أنه تأقلم مع الأوضاع بالطريقة التي يراها مناسبة لتحقيق النجاح.