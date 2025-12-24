السعودية تستضيف نهائيات أبطال آسيا للنخبة 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، اعتماد استادَي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في مدينة جدة السعودية، لاستضافة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، في الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026، وستشهد المرحلة الختامية من البطولة تنافس الأندية الثمانية المتأهلة إلى الأدوار النهائية من البطولة، وذلك بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تقام مباريات الدور ربع النهائي من 16 إلى 18 أبريل، تليها مواجهتا نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل، على أن تقام المباراة النهائية 25 أبريل 2026.

وتشارك في النسخة الحالية من أبطال آسيا للنخبة ثلاثة أندية إماراتية، هي الوحدة، وشباب الأهلي، والشارقة.