القمة العالمية للرياضة تضم نجوماً جدداً إلى قائمة المتحدثين

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات القمة العالمية للرياضة، المقررة إقامتها يومَي 29 و30 ديسمبر الجاري، بمدينة جميرا في دبي، تحت شعار «نُوحّد العالم عبر الرياضة»، عن قائمة جديدة من المتحدثين المشاركين في القمة، الذين يصل عددهم إلى 70 متحدثاً من نخبة القادة والنجوم وأساطير الرياضة العالمية.

وضمت القائمة الجديدة أسماء بارزة من مختلف الألعاب، من بينهم الإيطالي فرانشيسكو توتي، أحد أبرز أساطير كرة القدم، وفيكتور كروز، نجم كرة القدم الأميركية وبطل السوبر بول، وأندريس إنييستا، أحد نجوم الجيل الذهبي لكرة القدم الإسبانية، والأميركية سوين كاش، من أبرز الشخصيات في كرة السلة النسائية، والبرازيلي كافو، القائد السابق لمنتخب بلاده، إضافة إلى بارون ديفيس نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والإسبانية باولا بادوسا بطلة بطولات رابطة محترفات التنس، وماركيز كولستون نجم كرة القدم الأميركية السابق وبطل السوبر بول.

وتُعد القمة أكبر تجمع عالمي من نوعه، إذ تجمع تحت مظلتها كبار صُنّاع القرار في القطاع الرياضي، وخبراء دوليين، ونجوماً عالميين، إلى جانب ممثلي الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، والمستثمرين والمبتكرين، ضمن منصة واحدة للحوار وتبادل الرؤى واستشراف مستقبل الرياضة على المستوى العالمي.

وتشهد القمة حضور أكثر من 1500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً، في 20 جلسة نقاشية وحوارية، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي يضم نجوم الرياضة والخبراء وصنّاع القرار، بهدف استشراف وصناعة مستقبل الرياضة العالمية انطلاقاً من دبي.

وكانت القمة قد أعلنت في وقت سابق قائمة أولية من المتحدثين الذين تركوا بصمات مؤثرة في مسيرتهم الرياضية والإنسانية.

وستشهد القمة تنظيم الدورة الـ13 من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة»، التي تُقام بحلتها الجديدة، ما يعكس رؤية دبي في توسيع مفهوم التميز الرياضي ليشمل النماذج المؤثرة عالمياً على مستوى الأفراد والمؤسسات والمبادرات، وتعزيز الدور الإنساني والتنموي للرياضة.