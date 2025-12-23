شباب الأهلي يفرّط في تقدمه.. ويتلقى هزيمة قاسية من السد

تعرّض شباب الأهلي لخسارة قاسية أمام السد القطري بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة السادسة من منافسات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم شباب الأهلي أولًا عبر الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 47، قبل أن يعزز يحيى الغساني النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 70، ليبدو الفريق في طريقه لتحقيق فوز ثمين خارج الديار.

غير أن السد أعاد المباراة إلى نقطة البداية بهدف رافا ميخيا في الدقيقة 75، قبل أن تتغير ملامح اللقاء بالكامل في الوقت بدل الضائع، حيث سجل طارق سلمان هدف التعادل في الدقيقة 90+5، ثم عاد ميخيا ليسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 90+11 و90+13، مكتملًا ريمونتادا درامية قلبت النتيجة رأسًا على عقب.

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد شباب الأهلي عند 10 نقاط، فيما رفع السد رصيده إلى 5 نقاط، ليُبقي الصراع مفتوحًا قبل الجولات المقبلة من دور المجموعات.

وتستعد كتيبة «الفرسان» لمواجهتين من العيار الثقيل أمام الهلال والأهلي السعوديين خلال شهر فبراير المقبل، في محاولة لتعويض هذه الخسارة والعودة إلى سكة النتائج الإيجابية.

وجاءت الهزيمة بمثابة صدمة لجماهير شباب الأهلي، في ظل الأداء القوي الذي قدمه الفريق على مدار اللقاء، قبل أن يفقد تركيزه في اللحظات الحاسمة ويستقبل ثلاثة أهداف في أقل من عشر دقائق.