خسارة العين أمام زاخو تعقّد حسابات التأهل في دوري أبطال الخليج

عقّد فريق العين مهمته في التأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه زاخو العراقي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب زاخو ناصر محمدوه في الدقيقة 53، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، منح بها فريقه فوزًا ثمينًا عزز صدارته للمجموعة.

ودخل «الزعيم» اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه فوزين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية، قبل أن يتعرض لخسارتين متتاليتين أمام زاخو، ما عقد حساباته في سباق التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان العين قد استهل مشواره في البطولة بفوز عريض على سترة البحريني بنتيجة 4-1، ثم عاد بانتصار مهم من الكويت على حساب القادسية بهدف دون رد، إلا أن تراجع النتائج في الجولتين الأخيرتين ألقى بظلاله على حظوظه في العبور للدور المقبل.

وفي المقابل، رفع زاخو رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، مؤكدًا حضوره القوي كمنافس بارز على بطاقات التأهل، الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة العين في الجولات المتبقية.

يُذكر أن العين يخوض منافسات البطولة الخليجية معتمدًا على تشكيلته الرديفة بقيادة المدرب الإيطالي ماتيو لومباردو، في ظل تركيز الفريق الأول، بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، على المنافسات المحلية، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى بلوغه نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.