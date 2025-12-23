فريق الوصل تحت 9 سنوات يتوج بلقب مهرجان عبدالله إبراهيم الظاهري في عجمان

توج فريق الوصل لكرة القدم تحت 9 سنوات بلقب مهرجان عبدالله إبراهيم الظاهري، الذي أقيم في عجمان، بعد أداء متميز طوال البطولة، ليضيف هذا الإنجاز إلى لقب بطولة النخبة العربية الذي فاز به الفريق قبل يومين فقط.

حقق فريق الوصل سلسلة من النتائج الرائعة في البطولة، حيث فاز على جميع منافسيه بلا خسارة:

الوصل 5 – 0 عجمان

الوصل 5 – 0 العربي

الوصل 2 – 0 الإمارات

الوصل 4 – 0 البطائح

الوصل 3 – 1 فالكون

الوصل 3 – 0 الشارقة

يُظهر هذا الإنجاز قوة فريق الوصل في الفئات السنية، ويعكس التزام النادي بتطوير مواهب كرة القدم منذ الصغر، كما يعزز مكانته كأحد الأندية الرائدة في دعم الرياضة الشبابية.