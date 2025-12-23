الإمارات تشارك في كأس العالم لألعاب القوى بأميركا

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى تأهل 4 لاعبات ولاعب إلى نهائيات بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما، والمقررة في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأميركية، من 4 إلى 9 أغسطس 2026، للمشاركة في 7 مسابقات، لأول مرة في تاريخ ألعاب القوى الإماراتية.

وكشف أن القائمة تضم أروى علي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، وعائشة محمد، بعد حصولهم على الأرقام المؤهلة خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة - بيروت 2025، ودورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين 2025.

وأكد محمد عبد الناصر الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن التأهل إلى بطولة العالم لهذه الفئة، محطة محورية تتوج الجهود الإستراتيجية للاتحاد في تأسيس قاعدة مميزة وقوية من العناصر الواعدة، وتطوير قدراتهم من خلال المشاركة في البطولات الدولية.

كما أكد حرص الاتحاد على وضع برنامج متكامل لتأهيل جميع عناصر المنتخب، وإعدادهم بأفضل المؤشرات التي تضمن إظهار المستويات الفنية القوية في بطولة العالم، لاسيما أن المشاركة دافعا كبيرا نحو المزيد من مؤشرات التطور لمنتخب الإمارات.