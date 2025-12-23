القمة العالمية للرياضة تُوقّع اتفاقية شراكة مع «أمنيات» العقارية

أعلنت القمة العالمية للرياضة عن توقيع اتفاقية شراكة مع «أمنيات»، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري فائقة الفخامة في دبي، لتكون الشريك الرسمي للنسخة الأولى للقمة 2025 التي تُنظم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومَي 29 و30 ديسمبر 2025 بمدينة جميرا في دبي، تحت شعار «نُوحّد العالم عبر الرياضة».

وشهد توقيع اتفاقية الشراكة نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، والمؤسّس الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أمنيات»، المحفظة الاستثمارية المتنوعة التي تضم علامات تجارية متعددة، مهدي أمجد، إلى جانب عدد من المسؤولين في مجلس دبي الرياضي وفريق عمل القمة العالمية للرياضة، حيث وقّع الاتفاقية رئيس القمة العالمية للرياضة، عيسى شريف المرزوقي، والمدير التنفيذي المشارك في «أمنيات»، بيتر ستيفنسون.

وقال خلفان بلهول: «نرحب بالشراكة مع (أمنيات) شريكاً رسمياً للنسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة 2025، التي ستكون أكبر تجمع رياضي عالمي، ويُمثّل هذا التعاون خطوة استراتيجية تؤكد التزام دبي بتعزيز مكانتها منصة عالمية للرياضة، شراكتنا مع «أمنيات» - إحدى أبرز قصص النجاح العالمية التي انطلقت من دبي، تحت قيادة مهدي أمجد - محطة مهمة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وإسهام في دعم رؤيتنا الطموحة لتنظيم واستضافة فعاليات رياضية عالمية المستوى تجمع نخبة الرياضيين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل المعرفي والخبرات العالمية، بما يدعم الطموحات المشتركة، ويرسم ملامح مستقبل الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي».

من جهته، قال مهدي أمجد: «سعداء بتوسيع شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي دعماً لانطلاق النسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة، وتعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين بدعم دور الرياضة كقوة فاعلة في توحيد المجتمعات، وتعزيز صحة الأفراد، والتأثير الإيجابي والمستدام في المجتمع».

وأضاف: «نعمل من خلال هذه المبادرات على ترسيخ إرث يتجاوز حدود التطوير العقاري لدعم أنماط الحياة النشطة، والاحتفاء بالتميّز، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة والقيادة والتقدّم طويل الأمد».

بدوره، قال عيسى شريف المرزوقي: «تعكس هذه الشراكة مع (أمنيات) التزامَ مجلس دبي الرياضي عموماً والقمة العالمية للرياضة على وجه الخصوص، ببناء منظومة متكاملة تجمع بين تحفيز الفكر القيادي، وتشجيع فرص الاستثمار النوعي، وتوفير التجارب المؤثرة».

وأضاف المرزوقي: «نؤمن بأن مستقبل الرياضة لن يتم تشكيله داخل الملاعب والمنافسات الرياضية فقط، بل من خلال شراكات عالمية التأثير تربط الرياضة بأنماط الحياة العصرية، والابتكار الحضري، والاقتصاد الإبداعي، وجودة الحياة، وهو ما يجعل شركة أمنيات الشريك المثالي لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع».

وقال بيتر ستيفنسون: «بصفتنا الشريك الرسمي للقمة العالمية للرياضة، يسعدنا دعم أنشطة القمة وبرنامجها، وتعكس هذه الشراكة القيم المشتركة للرياضة والصحة والتعاون، باعتبارها ركائز أساسية لبناء إرث مستدام، والإسهام في تعزيز دور دبي مركزاً رائداً للحوار والتفاعل الرياضي على المستوى العالمي».

يذكر أن القمة العالمية للرياضة تُعدّ أكبر تجمع عالمي من نوعه، يجمع نخبة من كبار صناع القرار الرياضي، والخبراء والنجوم العالميين، وممثلي الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، والمستثمرين والمبتكرين، ضمن منصة واحدة للحوار وتبادل الرؤى واستشراف مستقبل الرياضة عالمياً.

وستشهد القمة في نسختها الأولى مشاركة أكثر من 70 متحدّثاً عالمياً وأسطورة في عالم الرياضة، أبرزهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وأسطورة كرة القدم، رونالدو نازاريو، ونوفاك دجوكوفيتش، وباولو مالديني، وحبيب نورمحمدوف، وماني باكياو، وريجي بوش، وأنس جابر، ونيك سانتوناستاسو، بينما سيتم الإعلان عن مزيد من الأسماء العالمية المؤثرة في عالم الرياضة خلال الفترة المقبلة.

خلفان بلهول:

• شراكة مؤسّسية تُعزّز مكانة دبي منصة عالمية للرياضة.

• «القمة» تجمع نخبة الرياضيين وصنّاع القرار لرسم ملامح مستقبل الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي.