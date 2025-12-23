تأهُّل شباب الأهلي مرهون بعبور السد في «النخبة»

سيكون شباب الأهلي بحاجة إلى الفوز على السد القطري، في المواجهة التي ستجمعهما في الثامنة من مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة السادسة من منافسات مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، لإنجاز مهمته في دوري المجموعات وبلوغ مرحلة الدور ربع النهائي، من دون النظر إلى مواجهتيه المقبلتين أمام الهلال والأهلي السعوديين، المقرر لعبهما في فبراير المقبل.

ويحتل فرسان دبي حالياً المركز الخامس بـ10 نقاط، متساوياً مع الأهلي السعودي الذي يأتي في المركز الرابع بالرصيد ذاته.

وتبدو حظوظ شباب الأهلي قوية في تحقيق الهدف الذي من أجله سافر إلى الدوحة، في ظل سوء نتائج السد، الذي يحتل المركز قبل الأخير بنقطتين فقط، وهو ما يجعل مهمته في حجز إحدى البطاقات الثماني المؤهلة للدور الثاني بالغة الصعوبة.

وانتهت أول مباراة قارية للمدرب الإيطالي الشهير، روبرتو مانشيني، على رأس القيادة الفنية للسد بالخسارة 1-3 أمام الوحدة في الجولة الماضية، وهي الخسارة التي جعلت حسابات الفريق القطري تتعقد بصورة كبيرة.

وستكون مواجهة شباب الأهلي مع السد هي الأولى قارياً منذ 11 عاماً، حينما التقيا في المسابقة ذاتها، إذ انتهت إحداهما بالتعادل الإيجابي 1-1، وخسر في الدوحة 1-2.

وأتمّ «فرسان دبي» جاهزيتهم لخوض مباراة السد، في ظل جاهزية كاملة للاعبين، باستثناء غياب المهاجم الإيراني سردار أزمون، ومع عودة الحارس المتألق، حمد المقبالي، الذي كان أحد النجوم التي سطعت في بطولة كأس العرب في أول تجربة دولية له مع الأبيض، إلى جانب يحيى الغساني، الذي ينتظر فرصة حقيقية مع فرسان دبي، رغم إجادته الكاملة مع المنتخب الوطني، سواء على صعيد تصفيات كأس العالم أو بطولة العرب.

وبدا مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، واثقاً قبل مواجهة السد، بعدما أكد في المؤتمر الصحافي أن فريقه في قمة جاهزيته الفنية، رغم توقف نشاط البطولة المحلية لمشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب، وقال للصحافيين: «لدينا مباراة صعبة ضد السد، وكل فريق سيعمل جاهداً لتحقيق الفوز، باعتباره خياراً مهماً لمسيرة الفريقين في البطولة، وهو ما سيجعل اللقاء صعباً على الطرفين».

