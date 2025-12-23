الفجيرة يصل إلى أفضل مراكزه في دوري «الأولى»

نجح الفجيرة في الوصول إلى المركز الثاني بترتيب دوري الدرجة الأولى، مستثمراً خوضه لمبارياته المؤجلة، والفوز على الاتفاق (3-1) في الجولة الـ10، بعدما أصبح رصيده 17 نقطة، ويعد أفضل مركز يصل إليه الموسم الحالي.

ونجح فريق يونايتد في استئناف النتائج الإيجابية بعد فوزه على غلف يونايتد (3-1)، ليصل إلى النقطة 17، متخلفاً عن الفجيرة بفارق الأهداف والمواجهات.

ويتصدر فريق دبا الحصن ترتيب فرق الدوري برصيد 19 نقطة، يليه الفجيرة ويونايتد ولكل منهما 17 نقطة، ثم حتا والإمارات (الصقور) ولكل منهما 16 نقطة، ثم الذيد والعربي ولكل منهما 15 نقطة، والحمرية 14، وغلف يونايتد 13، وسيتي 12، والجزيرة الحمراء 11، والعروبة 10، وأخيراً مجد ومصفوت ولكل منهما خمس نقاط، والاتفاق في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

وكانت مباريات الجولة الماضية قد أسفرت عن فوز الإمارات على مصفوت (1-0)، ودبا الحصن على العربي (3-0)، والجزيرة الحمراء على الحمرية (1-0)، والفجيرة على الاتفاق (3-1)، وبالنتيجة نفسها فاز يونايتد على غلف يونايتد، بينما تعادل العروبة مع حتا (1-1)، وبالنتيجة ذاتها تعادل الذيد مع مجد.

وفي أبرز المشاهد الفنية للجولة الـ10، واصل هداف الدوري، لاعب الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، تسجيل الأهداف، وأصبح رصيده 12 هدفاً، مبتعداً عن أقرب منافسيه لاعب يونايتد، البرتغالي صامويل بيدرو، ولاعب العربي، الإنجليزي بنيك أفوبي، ولاعب الإمارات، البرازيلي فابيو تيكسيرا، ولاعب غلف يونايتد، الزامبي إيمانويل موتالي، ولكل منهم ستة أهداف فقط.

وبالمقابل، يعد فوز يونايتد على غلف يونايتد مشهداً فنياً بارزاً، خصوصاً أن لاعبي يونايتد حسموا نتيجة المباراة بتسجيل ثلاثة أهداف في غضون ست دقائق فقط (22–27).

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة ومشرف الفريق الأول، أحمد إسماعيل، أن «الفريق كان يعاني من تحديات صعبة جعلته يتعثر في بداية الموسم، بالرغم من أنه كان في جاهزية عالية»، مشدداً على أن «الفريق سيحرص على مواصلة النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة والبقاء في المراكز الأولى».

وقال إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»: «من أصعب التحديات التي صادفتنا كان تأجيل المباريات من قبل لجنة المسابقات، التي تقاطعت مع البطولات الأخرى، بحيث كانت الفرق الأخرى تلعب وفريقنا في الانتظار، ما تسبب بتراجع إيقاع اللعب، ومع العودة لخوض المباريات استطاع الفريق تطوير نفسه، كذلك تأثر الفريق بإصابات بالغة في خط الدفاع وبعض المراكز الأخرى».